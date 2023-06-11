موعد صلاة العيد الكبير 2023 بالقاهرة ومحافظات مصر

يكثر البحث في هذه الأيام عن موعد صلاة العيد الكبير، ونحن على أعتاب موسم الحج وقدوم عيد الأضحى المبارك 2023.

وفي هذا التقرير نسلط الضوء على موعد صلاة العيد الكبير في القاهرة ومحافظات مصر.



موعد صلاة العيد الكبير



بدوره، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد صلاة العيد بالقاهرة ومحافظات مصر

القاهرة: 06:21

الجيزة: 06:22

الاسكندرية: 06:24

بورسعيد: 06:14

السويس: 06:16

العريش: 06:08

الطور: 06:16

سانت كاترين: 06:14

طابا: 06:08

شرم الشيخ: 06:14

دمنهور: 06:22

طنطا: 06:20

المنصورة: 06:18

الزقازيق: 06:19

بنها: 06:21

شبين الكوم: 06:21

كفر الشيخ: 06:20

الفيوم: 06:25

بني سويف: 06:24

المنيا: 06:28

أسيوط: 06:28

سوهاج: 06:28

قنا: 06:24

أسوان: 06:28

أبو سمبل: 06:37

مرسى مطروح: 06:34

الغردقة: 06:18

الخارجة: 06:36

الاسماعيلية: 06:16

دمياط: 06:16

السلوم: 06:42

نويبع: 06:10

حلايب: 06:17

شلاتين: 06:19



أعمال يوم النحر



يوم النحر، هو اليوم العاشر من ذي الحجة الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، سمى يوم النحر بذلك لما يجري فيه من نحر الهدى والأضاحي، وهذا اليوم يؤدي فيه الحجاج طواف الإفاضة وتقصير شعر الرأس ونحر الهدي ورمي الجمرات، والسعي بين الصفا والمروة، ومن فضل يوم النحر أنه يطلق عليه يوم الحج الأكبر.



أولا : رمي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى الأخيرة مما يلي مكة فيجعل الحاج جمرة العقبة أمامه ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويقطع التلبية، فيرمي الجمرة، بسبع حصيات، ويكبر من كل حصاة.

ثانيا: إذا فرغ من الرمي ، ينحر هديه إن كان متمتعا أو قارنا، ويقسم الهدي إلى ثلاثة أقسام: يأكل الأول، ويهدي الثاني ، ويتصدق بالثالث، وليس على المفرد والحاج المكي هدي.

ثالثا: ثم يحلق الحاج شعره أو يقصره والحلق أفضل من التقصير لدعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - للمحلقين بالمغفرة ثلاثا، وللمقصرين مرة واحدة، والمرأة تأخذ من شعرها قد ما يقارب رأس الإصبع.

رابعا: ثم يطوف المتمتع والقارن والمفرد، طواف الإفاضة ، ويسعى المتمتع سعى الحج بين الصفا والمروة، ويسعى القارن والمفرد إذا لم يسعيا قبل الحج مع طواف القدوم.

أعمال الحاج يوم النحر

السنة في يوم النحر أن يرمي الجمرات، يبدأ برمي جمرة العقبة وهي التي تلي مكة، ويرميها بسبع حصيات كل حصاة على حدة يكبر مع كل حصاة، ثم ينحر هديه إن كان عنده هدي، ثم يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل.

ثم يطوف ويسعى إن كان عليه سعي هذا هو الأفضل، كما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإنه رمى، ثم نحر، ثم حلق، ثم ذهب إلى مكة فطاف عليه الصلاة والسلام، هذا الترتيب هو الأفضل الرمي، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف والسعي، إن كان عليه سعي، فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، أو نحر قبل أن يرمي، أو أفاض قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يذبح، كل هذا لا حرج فيه، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن من قدم أو أخر فقال: «لا حرج لا حرج».

أعمال غير الحاج يوم النحر

أولًا: صلاة عيد الأضحى: صلاة العيد سُنَّةٌ مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وآلـه وسلم، وأمر الرجال والنساء –حتى الحُيَّض منهن- أن يخرجوا لها ولا يؤدين الصلاة ويستمعن إلى الخطبة، ووقت صلاة العيد عند الشافعية ما بين طلوع الشمس وزوالها، ودليلهم على أن وقتها يبدأ بطلوع الشمس أنها صلاةٌ ذات سبب فلا تُراعَى فيها الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة، أما عند الجمهور فوقتها يَبتدِئ عند ارتفاع الشمس قدر رمح بحسب رؤية العين المجردة -وهو الوقت الذي تحلُّ فيه النافلة- ويمتدُّ وقتُها إلى ابتداء الزوال.

ثانيًا: نحر الأضاحي أضحية العيد سنة مؤكدة عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فقال تعالى: «إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ *فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ *إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ» [سورة الكوثر]. وقال القرطبي في "تفسيره" (20/ 218): "أَيْ: أَقِمِ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ عَلَيْكَ"، كَذَا رَوَاهُ الضَّحَّاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

ثالثًا: التكبير في العيد: التكبير يبدأ في عيد الأضحى من فجر يوم عرفة إلى غروب ثالث أيام التشريق، والتكبير يكون جماعة وفرادى، وكذلك في البيوت والمساجد.