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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.. عودة جلسات الحوار الوطني للانعقاد اليوم

صدى البلد

أنهى الحوار الوطني أسبوعه الثاني للجلسات النقاشية، واستغرقت نحو 51 ساعة انعقاد؛ للتوافق حول قضايا شكّلت أولويات مهمة لدى المواطنين.

فيما أقر مجلس أمناء الحوار الوطني، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، الذي يبدأ اليوم  الأحد 11 يونيو.

ويناقش جدول أعمال الحوار الوطني للأسبوع الثالث؛ اليوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023م، في جلستين؛ موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وعلى التوازي منهما جلستان حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

ويوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023م، ستعقد جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي.

 جلستان لقضية دعم وتمكين الشباب

وفي يوم الخميس الموافق 15 يونيو 2023م، ستعقد جلستان لقضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة.

ومن المقرر أن تعقد الجلسات ابتداءً من الساعة 12 ظهرًا، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

الحوار الوطني المحور السياسى الاقتصادي المجتمعي الرعاية الصحية

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