ترامب : أعداء أمريكا بالداخل أخطر.. وأواصل الترشح للرئاسة

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن أعداء الولايات المتحدة بالداخل يشكلون خطرًا أكبر من الأعداء في الخارج، ونعمل دون كلل لإنقاذ البلاد منهم.

وحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، قال ترامب في مؤتمر له إن البلاد تواجه العديد من التهديدات حول العالم، لكن سنجعل الولايات المتحدة عظيمة مجددًا.

وتعد هذه الكلمة الأولى لـ"ترامب" بعد توجيه لائحة اتهامات جنائية له بشأن تسريب وثائق سرية .

وتعهد بهزيمة الرئيس جو بايدن الذي وصفه بـ"الفاسد"، مؤكدًا أنه سيتقدم للسباق الرئاسي ولن يتوقف عن الدفاع عن الشعب الأمريكي.

وأشار إلى أن التهم الموجهة له لن تمنعه من مواصلة الطريق إلى البيت الأبيض، لافتًا إلى أن الجمهوريين سيواجهون الغش والتزوير في الانتخابات المقبلة.

وأوضح ترامب أن الديمقراطيين تجسسوا على حملته الانتخابية، وحاولوا إلصاق تهمة الخيانة له ولن ينجحوا.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وصل اليوم السبت إلى كولومبوس بجورجيا، في أول ظهور له بعد توجيه لائحة اتهام الصادرة ضده في قضية الوثائق السرية التي احتفظ بها في منزله بولاية فلوريدا، بعد مغادرته منصبه الرئاسي.