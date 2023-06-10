النقد الدولي: التشدد النقدى للتعامل مع التضخم أحد أسباب توقعات تراجع النمو

توقعت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أنطوانيت ساييه تراجع معدلات نمو المنطقه في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا قائلة " نتوقع لمنطقه الشرق الأوسط و شمال افريقيا تراجعا مماثلا في معدلات النمو من ٥،٣٪؜ العام الماضى ٢٠٢٢ ، الى ٣،٢٪؜ هذا العام ، و كما هو الحال مع الاقتصاد العالمى فإن هذا التراجع يعود الى تأثيرات تشدد السياسات الماليه و النقديه للتعامل مع التضخم ".



لكنها أضافت على الاسباب السابقة ان المنطقة لها عوامل أخرى مؤثرة خلال لقاء في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي :" قائلة : " و لكن بالنسبه لهذه المنطقه بالذات فإن خفض انتاج النفط الناتج عن قرار أوبك بلاس، هذه أسباب التباطؤ في النمو. و لهذا فإنه سيكون عاما أقل إشراقا بالنسبه للمنطقه أيضا ."

لافتة إلى دول المنطقة تتباين في معدلات الاداء وتحقيق النمو قائلة : " تختلف الاقتصادات في الأداء ، فبينما نرى تباطؤا في دول الخليج ، و هو أعلى تباطؤ مقارنه بالعام الماضى من معدلات نمو ٧،٧٪؜ في ٢٠٢٢ الى ٢،٩٪؜ فقط هذا العام ،و معظم ذلك لمجموعه أسباب منها خفض انتاج النفط و تأثيرات الأوضاع الاقتصاديه العالميه .

وحول توقعاتها بشأن مصر قالت : " وفى حاله مصر نتوقع أيضا تباطؤا في النمو من معدلات تعافى قويه شهدناها العام الماضى ٦،٧٪؜ الى الان حوالى ٣،٤٪؜ هذا العام كما نتوقع ،و ذلك أيضا بسبب ارتفاع الأسعار في الاقتصاد العالمى الذي تحاول مصر ان تتكيف معه أيضا ."