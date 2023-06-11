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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد الشناوي يوجه رسالة دعم لـ أحمد حجازي بعد إصابته بالرباط الصليبي

صدى البلد

وجه محمد الشناوي حارس و قائد النادي الأهلي رسالة للنجم أحمد حجازي، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ونشر محمد الشناوي  صورة للاعب أحمد حجازي وكتب عليها: ألف سلامة عليك يا بطل، ترجع افضل وأقوى إن شاء الله.

وكان حجازي قائد الفريق الاتحادي قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة فريقه قبل الماضية أمام الفيحاء، تسببت في غيابه عن مواجهة الطائي.

وأعلن نادي اتحاد جدة السعودي، عن إجراء المدافع المصري أحمد حجازي والمحترف ضمن صفوفه، لعملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة.

وكان أحمد حجازي، رفقة طارق حامد، قد نجحا فى قيادة الاتحاد، لحصد لقب الدوري السعودي الموسم الحالي 2022 - 2023، وذلك بعد غياب 13 عاما.

ونجح الاتحاد فى التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، فى صفقة مجانية، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق ريال مدريد.

أحمد حجازي محمد الشناوي اصابة احمد حجازي

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