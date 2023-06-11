رعب يصيب السكان بعد تجول دب أمام منازلهم في أمريكا

شهدت شمال العاصمة الأمريكية واشنطن حادثة صادمة، حيث أصاب دب أسود صغير سكان حي هادئ بالفزع، عندما استيقظوا ليجدوه يتجول في الساحات الخلفية لمنازلهم ويفتش في صناديق القمامة.

أثارت صور الدب المتجول، ثم اصطياده، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي. تم اكتشاف الدب وهو يتجول في حي بروكلاند، على بعد أقل من خمسة أميال من مبنى الكابيتول والبيت الأبيض.

فرضت السلطات طوقا في الحي لإبعاد السكان، وعندما تسلق الدب الصغير شجرة استخدمت الشرطة صفارات لتشتيته عن الهبوط حتى تستعد له طواقم الصيد.

وبعد هبوط الدب، قال مسؤول بمنظمة "هيومين ريسكيو ألاينس” إنه سيتم فحصه طبيًّا، ثم إطلاق سراحه في البرية