عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

250 جنيها للكيلو.. استمرار افتتاح منافذ لبيع اللحوم والمواد الغذائية المخفضة بالمنيا

بيع لحوم بلدية بأسعار
بيع لحوم بلدية بأسعار مخفضة

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في افتتاح منافذ لبيع اللحوم البلدية لتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، ومراقبة الأسعار، وذلك في إطار جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم اليومية وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، وتحقيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية في المنيا

شون وصوامع المنيا تستقبل 426 ألف طن من محصول القمح

من جانبه، واصل تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، تنفيذ مبادرة طرح لحوم بلدية بسعر 250 جنيهاً للكيلو بدائرة المركز والقرى التابعة له والإشراف على أعمال الذبح والتوزيع، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية من الوحدة المحلية والطب البيطري و التموين. 

وأكد أن المنافذ تشهد إقبالاً من المواطنين لتلبية احتياجاتهم من اللحوم.

كما تابع عماد حسن، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، استكمال أعمال المبادرة التي انطلقت الشهر الماضي بجميع الوحدات القروية لمحاربة غلاء الأسعار، حيث افتتحت الوحدة المحلية بصندفا منفذا ًلبيع اللحوم، وبعض المواد الغذائية الأخرى للتخفيف من المعاناة عن كاهل المواطنين.

 

أسامة القاضي محافظ المنيا أسعار مخفضة للمواطنين السلع والمواد الغذائية تظلمات الشهادة الاعدادية مواد الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمعتها علاقة عاطفية بالميكانيكي والطالب.. فتاة صغيرة تتعرض للابتزاز بمقاطع إباحية

عاصفة جديدة تضرب البلاد.. الأرصاد تعلن عن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة.. تقارير تكشف عن بيع مصطفى فتحي نهائيا لهذا النادي

فراشة الأوبرا.. وفاة أشهر راقصة باليه مصرية|تفاصيل

480 جنيها.. تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

قرار ينهي الأزمة| هذه هي أسعار السجائر الحقيقية للمستهلك.. ودونها نصب

الفراخ تتراجع مجددا.. سعر الدواجن البيضاء اليوم الأحد 11-6-2023

موضوعات متعلقة

ثقافة المنيا تختتم العرض المسرحي مغامرة رأس المملوك جابر

ترشيحاتنا

حجز قضية معلم متهم بضرب تلميذة حتى الموت بأسيوط للحكم .. صور

بعد غضب رئيس مجلس النواب.. وزير المالية يحضر الجلسة العامة

تعرف على تفاصيل الوساطة الأفريقية في الأزمة الروسية الأوكرانية

الأحمر لا يفوز معه .. هل هيكسر الأهلي عقدة الإثيوبي تيسميا بنهائيات إفريقيا

وزيرة الثقافة تنعى ماجدة صالح: فتحت الطريق أمام أجيال لاحتراف وحب الباليه

وزير الطاقة السعودي: لا نلتفت للانتقادات بشأن تنامي العلاقات السعودية الصينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات تحذيرية تؤكد الإصابة بسرطان المعدة

ظهور نادر.. شاهد ابنة عبلة كامل مع طفلتها من زوجها الانجليزي

وزير الدفاع يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته لفرنسا لبحث التعاون العسكري

لو عايز تخس بسرعة.. اعرف إزاي تسيطر على هذا الهرمون في الجسم

فيديو

اطلقت بعد 3 شهور.. حورية فرغلي تروي قصتها مع زوجها الوحيد

وزير الدفاع يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته لفرنسا لبحث التعاون العسكري

بتذاكر على جردل .. قصة كفاح منة الله عماد الأولى على إعدادية كفرالشيخ «فيديوجراف»

ملك الأحزان.. تامر عاشور ينفصل رسميًا عن زوجته سمر أبو شقة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ