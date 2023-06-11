250 جنيها للكيلو.. استمرار افتتاح منافذ لبيع اللحوم والمواد الغذائية المخفضة بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في افتتاح منافذ لبيع اللحوم البلدية لتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، ومراقبة الأسعار، وذلك في إطار جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم اليومية وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، وتحقيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية.

من جانبه، واصل تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، تنفيذ مبادرة طرح لحوم بلدية بسعر 250 جنيهاً للكيلو بدائرة المركز والقرى التابعة له والإشراف على أعمال الذبح والتوزيع، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية من الوحدة المحلية والطب البيطري و التموين.

وأكد أن المنافذ تشهد إقبالاً من المواطنين لتلبية احتياجاتهم من اللحوم.

كما تابع عماد حسن، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، استكمال أعمال المبادرة التي انطلقت الشهر الماضي بجميع الوحدات القروية لمحاربة غلاء الأسعار، حيث افتتحت الوحدة المحلية بصندفا منفذا ًلبيع اللحوم، وبعض المواد الغذائية الأخرى للتخفيف من المعاناة عن كاهل المواطنين.