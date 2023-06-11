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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس طاقة النواب يطالب بالتوسع في المشروعات البيئية لزيادة الاستثمارات الأجنبية

حسام عوض الله رئيس
حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

أكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الاستثمار في مجال الطاقة يمثل أهمية كبرى لمواجهة المتغيرات العالمية وآثار الحرب الروسية على أوكرانيا، وذلك نظرا لارتفاع أسعار الطاقة عالميا، إضافة إلى فرق العملة، وهو ما حمل الموازنة العامة للدولة أعباءً جديدة، ولذلك يجب تشجيع الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات جديدة لجلب العملة الصعبة ومنتجات قابلة للتصدير أيضا. 

جاء ذلك خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، بحضور وزير المالية بالجلسة العامة.

وطالب "عوض الله" بالتوسع في المشروعات البيئية التي تساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية ولها حوافز دولية أيضا.

وناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير العام لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشددا على أن الخطة والموازنة للعام المالي 23/24، تواصلان العمل على تخفيف الأعباء المعيشية على شعب مصر من خلال زيادة الأجور والمرتبات، والتعجيل بها، وزيادة المعاشات وزيادة الحد الأدنى وحد الإعفاء الضريبى وزيادة الدعم  المخصص لمنظومتى رغيف الخبز والسلع التموينية والمنتجات البترولية ومخصصات وعد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة.

ولفت الفقى إلى استمرار جهود الدولة  خلال الخطة والموازنة للعام المالى 23/24 للارتقاء بحياة المواطن المصرى نحو مبادرة حياة كريمة لنحو 60 مليون مواطن يعيشون فى قرى مصر، بالإضافة إلى مزيد من مخصصات أخرى مثل العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى وجهود الدولة نحو تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى تعزيز الجهد التنموى والتشغيل وخلق فرص عمل بزيادة كبيرة فى مخصصات الاستثمارات الحكومية بالباب السادس بنسبة 40%، وهى نسبة غير مسبوقة، حيث زادت من 346 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى إلى نحو 587 مليار جنيه خلال العام المالى 23/24 بزيادة تقدر بنحو 211 مليار جنيه.

حسام عوض الله أوكرانيا رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب الحرب الروسية المتغيرات العالمية

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