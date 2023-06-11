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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتعزيز التعاون والشراكة.. السعودية تستضيف الدورة الـ10 لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين

مؤتمر رجال الأعمال
مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينين

عقدت أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين والدورة الـثامنة لندوة الاستثمارات خلال الفترة 11-12/6/2023 في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض بالمملكة العربية السعودية تحت شعار " التعاون لتحقيق الازدهار"، وذلك في إطار متابعة تنفيذ أنشطة منتدى التعاون العربي الصيني.

وعقدت أعمال المؤتمر بتنظيم وزارة الاستثمار ووزارة الخارجية السعودية بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – قطاع الشؤون الاقتصادية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية (CCPIT) واتحاد الغرف العربية، بمشاركة رفيعة المستوى من أصحاب المعالي الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين من الدول العربية والصين والمنظمات العربية المتخصصة.

وشارك في المؤتمر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وكذلك وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وترأس الجانب العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، وترأس الجانب الصيني /Hu Chunhua   - نائب رئيس الهيئة الاستشارية السياسية الشعبية الصينية.

كما شهد المؤتمر حضور كبير من مؤسسات تنمية التجارة والاستثمار والمؤسسات البحثية والصناعية والتجارية وعدد كبير من رجال الاعمال من الدول العربية والصين، حيث بلغ عدد المشاركين في المؤتمر نحو3000  مشارك.

يأتي انعقاد أعمال المؤتمر في إطار الجهود العربية والصينية لتطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز العمل المشترك المبني على المصالح المشتركة كذلك وفق ما تضمنته نتائج  الدورة الأولى للقمة العربية الصينية للتعاون والتنمية التي عقدت بتاريخ 9/12/2022 بالرياض، والتي أكدت على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين العربي والصيني، والوثائق التأسيسية لمنتدى التعاون العربي الصيني، الذي أفضى منذ إنشائه في القاهرة عام 2004، إلى تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي بين الجانبين العربي والصيني، وتهيئة البيئة الاستثمارية بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة، وتنفيذ الرؤى التنموية الطموحة للدول العربية، ومبادرة الحزام والطريق الصينية.

ويتضمن جدول أعمال هذا المؤتمر عدد من الموضوعات الهامة والحيوية ذات الاهتمام المشترك والتي تشمل: الاستثمار والتمويل لمبادرة الحزام والطريق، والعلاقات والتنمية العربية الصينية والصناعات الدوائية، والاقتصاد الرقمي، الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وتمويل ريادة الأعمال والشركات الناشئة، والسياحة والترفيه، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا الحيوية والابتكار والصيدلة، بجانب عقد لقاءات رجال الأعمال من الجانبين خلال انعقاد المؤتمر.

تأتي هذه الدورة في ظل سعى الجانبين العربي والصيني لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ورفع حجم التبادل التجاري فيما بينهم، كما تعتبر الصين أكبر شريك تجاري مع الدول العربية.

 وشهد التعاون الاقتصادي بين جمهورية الصين الشعبية والدول العربية تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، فمنذ إقامة المنتدى عام 2004 تطور حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين من 36,4 مليار دولار أمريكي عام 2004 إلى 430 مليار دولار عام 2020، محققة بذلك زيادة كبيرة وهو معدل كبير بكل المقاييس، وتُشكل جمهورية الصين الشعبية نحو (25%) من إجمالي حجم التبادل التجاري للدول العربية، كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية حوالي 3.5 ترليون دولار في العام 2022، وتعد كلاً من المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق أكبر شركاء تجاريين من الدول العربية مع الصين.
 

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