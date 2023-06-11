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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اجتماع عاجل لنقابة المهن التمثيلية ورابطة الإنتاج لمناقشة مشكلات الدراما والسينما

أشرف زكي
أشرف زكي

أقيم إجتماع عاجل بين نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكي وكل من المهن التمثيلية ورابطة الإنتاج وذلك من أجل مناقشة مشكلات وحلول مشكلات الدراما التليفزيونية والسينمائية.

وتبادل جميع الأطراف الآراء حول الرؤية المستقبلية للفن المصري؛ حيث بدأ الدكتور أشرف زكي في كلمته مؤكدًا علي طلبات نقابة المهن التمثيلية التي تعود بالفائدة للصناع بشكل عام ولمصر الرائد الفني الاول في الشرق الأوسط؛ مشيرًا إلي أنه خلال أيام سوف يتم إعلان قرارات نهائية تخص الجميع وتعود بالفائدة عليهم.

 

وحضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية من بينهم الفنان احمد بدير والفنانة نهال عنبر والفنان ايهاب فهمي؛ وأحمد سلامة؛ والفنانة عفاف رشاد والفنان عزوز عادل وأيمن عزب؛ ووائل عبدالله وأشرف طلبة؛ ومنير مكرم؛ وهشام عطوة؛ وعلي كمالو.

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كما حضر عدد كبير من المنتجين القائمين علي صناعة الدراما التلفزيونية والسينمائية في مصر علي رأسهم المنتج هشام سليمان واشرف عبدالمعبود رئيس رابطة الإنتاج والدكتور سامح سليم وكيل نقابة السينمائيين؛ وعدد كبير من المنتجين.

 

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