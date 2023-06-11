إقبال كبير من السياح على الرحلات البحرية والغطس في الغردقة

شهدت شواطئ البحر الأحمر نشاطًا حيويًا في الرحلات البحرية وزيادة كبيرة في عدد السياح الذين يمارسون هواية الغطس، مع إعادة فتح الشواطئ في الغردقة.

وتوافد العديد من السياح الأجانب من جنسيات مختلفة على شواطئ الغردقة للاستمتاع بمياه البحر الزرقاء الرائعة واستكشاف الحياة البحرية الغنية.

وأفاد حسن التهامى، منظم رحلات بحرية في الغردقة، بأن هناك إقبالًا كبيرًا من السياح الأجانب على الرحلات البحرية، وخاصة رحلات الغطس التي تُعد واحدة من أبرز الأنشطة المفضلة لدى الزوار.

وأشار التهامى إلى أن شواطئ الغردقة جذبت آلاف السياح الراغبين في ممارسة السنوركل والغطس للاستمتاع بجمال قاع البحر، ورؤية الأسماك الملونة والكائنات البحرية النادرة، بالإضافة إلى المناظر الخلابة للشعاب المرجانية.

في سياق متصل، أشار الدكتور أحمد غلاب، الباحث البيئي ومدير محمية الجزر الشمالية بالبحر الأحمر، إلى أن حوالي 4 ملايين سائح من مختلف الجنسيات يمارسون سنوياً رياضة الغوص والأنشطة البحرية في الغردقة، وذلك بسبب توفرها على أهم وأجمل مواقع الشعاب المرجانية في العالم.

ولفت الانتباه إلى ان بعض الدول ذات البيئة المشابهة لمياه البحر الأحمر في مصر شهدت حوادث عدة، مما يستدعي ضرورة احترام الطبيعة والعمل على الحفاظ على الموارد الطبيعية ونظافة البحر للحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة.

يذكر أن إعادة فتح الشواطئ في الغردقة شهدت استجابة إيجابية من قبل السياح الذين يتوافدون بأعداد كبيرة على المنطقة للاستمتاع بتجربة الرحلات البحرية والغطس في هذه الوجهة السياحية الرائعة.