الزمالك يكلف وفدا لحل الأزمات المالية ورفع الحجز عن أرصدته

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن آخر المستجدات الخاصة، بالديون المستحقة لمصلحة الضرائب على نادي الزمالك.

واكد المصدر أن الأيام القليلة الماضية، شهدت تكليف وفداً من نادي الزمالك برئاسة محمود خالد مسؤول اللجنة القانونية بالنادي، للتفاوض مع مسؤولي الضرائب.

وأضاف المصدر إنه تم الاتفاق على جدولة الديون المستحقة للضرائب بحيث يتم سدادها على دفعات، كخطوة لفك الحجز عن حسابات الزمالك في البنوك.

ويحاول مسؤولو الزمالك حالياً سداد ديون النادي لأكثر من جهة، بهدف رفع الحجز عن الحسابات في البنوك واستقبال عائدات النادي بشكل طبيعي، بالتالي استغلالها في سداد الالتزامات التي تقع على عاتق مسؤولي الزمالك في مواعيدها، مثل رواتب العمال والموظفين ودفع مستحقات لاعبي الفريق الأول والفرق الرياضية المختلفة ورواتب المدربين، وغيرها من التزامات.