أخبار التعليم |نصائح مهمة في ليلة الامتحان للأسرة وطلاب الثانوية العامة 2023 .. بدء تنفيذ تطوير الموقع العام لجامعة المنيا .. 5 كليات بجامعة عين شمس بدأت تطبيق الامتحانات الإلكترونية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة القاهرة: نحرص على تقديم الرعاية الطبية اللائقة لجميع المنسوبين

تسعى الجامعات الحكومية المختلفة للمساهمة في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق والأسر الأولى بالرعاية ، وتقديم المساعدات الأخرى مثل محو الأمية و تقديم الخدمات الطبية .

جامعة حلوان : خطة مستقبلية لتوسيع المشاركة بالمشروع القومي لمحو الأمية

علنت جامعة حلوان عن إعدادها خطة مستقبلية لتوسيع مشاركتها بالمشروع القومي لمحو الأمية تتضمن تنظيم العديد من فصول محو الأمية .

قال الدكتور أحمـد عبد الرشيد منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة ، أنه تم مخاطبة جميع الكليات بالمشاركة في المشروع والتواصل واستقبال استفسارات الطلاب والعمل على تذليل ما قد يواجههم من صعوبات عند الالتحاق بالمشروع من خلال اتخاذ الإجراءات المؤسسية اللازمة أولًا بأول دون كلل.

لتقديم خدمات مميزة للطلاب.. بدء تنفيذ تطوير الموقع العام لجامعة المنيا

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا بدء تنفيذ وتطوير مخطط الموقع العام للجامعة الذي يتبنى معايير الاستدامة من خلال طابع معماري مميز يعكس هوية الجامعة البصرية وخلفيتها التاريخية العريقة، ويعزز بنيتها التحتية الفنية والتفاعلية وجعلها أكثر حيوية مع التقنيات الحديثة والأنشطة الذكية، ويتكامل مع مختلف الأنشطة الجامعية، بما ينعكس علي سلوك الطلاب وقدراتهم المعرفية.

رئيس جامعة الفيوم يشهد تدشين المنصات الرقمية المختلفة

شهد أ.د ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم حفل تدشين المنصات الالكترونية المختلفة، والتي يطلقها مركز معلومات الجامعة ، بحضور أ.د محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأ.د عرفه صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأ.د عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأ.د رانيا أبو السعود مدير مركز معلومات الجامعة، وعدد من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وفريق عمل مركز معلومات الجامعة، وذلك اليوم الأحد 11 يونيو 2023 بقاعة الاحتفالات الكبرى.

رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات كلية الحاسبات والمعلومات

أجرى الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، محافظة شمال سيناء، جولة لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، بكلية الحاسبات والمعلومات ويأتي ذلك في إطار جولاته المستمرة لمتابعة انتظام وسير العمل والدراسة بالجامعة، حرصا على توفير كافة سبل الراحة للطلاب.

جمع العينات .. التجهيز لبدء الاستزراع السمكي في أم شيحان بشمال سيناء

نفذ فريق عمل متخصص من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، زيارة علمية بحثية إلى مزرعة أم شيحان السمكية ، ومنطقة سد الروافعه ، بمحافظة شمال سيناء .

نائب رئيس جامعة عين شمس : 5 كليات بدأت تطبيق الامتحانات الإلكترونية

بدأت عدد من الجامعات المصرية تتجه نحو تطبيق الامتحانات الإلكترونية تماشيا مع رؤية مصر 2030 حيث يحظي قطاع التعليم باهتمام بالغ من القيادة السياسية لتطوير العملية التعليمية لمواكبة أحدث الأساليب العلمية.

نصائح مهمة في ليلة الامتحان للأسرة وطلاب الثانوية العامة 2023

ساعات قليلة وتبدأ امتحانات شهادة الثانوية العامة 2023 ، التى يستعد لها جميع طلاب الثانوية العامة ويحلمون بالحصول على مجموع كبير يؤهلهم للدخول إلى الكليات التى يطمحون دخولها.. لذلك نقدم روشتة ليلة الامتحانات وفق أستاذ علم الاجتماع الدكتورة أمل شمس .

تعليم قنا تناقش ضوابط دخول لجان امتحانات الثانوية العامة مع رؤساء اللجان

شدد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا على تطبيق الكتاب الوزاري رقم 22 والمتعلق بضوابط وقواعد أعمال الإمتحانات خلال امتحانات شهادة الثانوية العامة التي تبدأ غداً الاثنين،وموضحاً خطورة جريمة حيازة المحمول داخل اللجنة وفق قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 205 لسنة 2020.