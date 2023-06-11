حصل على التراخيص من شهر .. محافظ البحر الأحمر يكشف مفاجأة حول حريق لانش مرسى علم

قال اللواء عمر حنفي، محافظ البحر الأحمر، تفاصيل حريق مركب سياحي بمرسى علم، قائلا: "تم إبلاغنا في غرفة علميات محافظة البحر الأحمر في الساعة السابعة والنصف صباحا بنشوب حريق بأحد مراكب السفاري بمرسى علم".

وأضاف اللواء عمر حنفي، محافظ البحر الأحمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "، المركب كان على متنها طاقم عمل عبارة عن 10 أشخاص و2 مرشدين وباقي الرعايا الأجانب وعددهم 15 شخص".

وأشار: "اليخت هو يخت مخصص للسفاري وطوله 36 متر وعرضه 7 متر، وكان هناك أحد اللانشات بالصدفة الذي يزور عدد من الجزر في مرسى علم، وكان بجانبه لانش أخر، وبمجرد حدوث نشوب للحريق، وتم إنقاذ جميع ركاب اللانش المحترق، فيما عدا 3 أشخاص مفقودين حتى الآن ولا يمكن معرفة ما حدث لهم والموضوع في النيابة".

وأوضح: "اللانش المحترق كان قد حصل على التراخيص منذ حوالي شهر وتم عمل صيانة له منذ شهر وجميع وسائل الأمان موجودة ومثل هذه اللانشات لا تنزل للمياه إلا بتأكد الدفاع المدني من وجود جميع الإجراءات".

واسترسل اللواء عمر حنفي، محافظ البحر الأحمر، : "تم سحب اللانش المحترق منذ قليل ودخل على الشاطئ وسيتم معاينته".