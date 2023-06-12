أبطال أفريقيا.. أحمد حسن: لا جديد يذكر هو الأهلي يا سادة

علق أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، علي تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، ببطولة دوري ابطال افريقيا بعد تعادله 1 / 1 أمام الوداد فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى اياب نهائى دوري أبطال إفريقيا.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي “فيسبوك”: "لا جديد يذكر ولا قديم يعاد هو الأهلي يا سادة بطل بطولة دوري أبطال الأهلي " أفريقيا" سابقًا للمرة 11 مبروك لكل من هو أهلاوي بالانجاز الجديد المعتاد للنادي وللكرة المصرية".

وتوج الأهلي مساء الأحد بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11 في تاريخه، عقب تعادله 1 / 1 مع مضيفه الوداد البيضاوي المغربي في إياب الدور النهائي للمسابقة القارية.

وتقدم الوداد بهدف سجله يحيى عطية الله في الدقيقة 27 ، وتعادل الأهلي بهدف سجله محمد عبد المنعم في الدقيقة 78.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة انتهت بفوز الأهلي 2 / 1 ليتوج باللقب فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 / 2.