عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد نحو 97 ألف طن من الأقماح المحلية بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت مديرية الزراعة بالإسكندرية توريد 96 ألفا و978 طنا من الأقماح المحلية منذ بداية موسم توريد الاقماح الذي انطلق في 27 ابريل الماضي بمختلف المواقع التخزينينة.

وأشارت المديرية إلى أن نسبة الحصاد بلغت 100%، مضيفة إلى أن الكميات الموردة خارج المحافظة والمستلمة في أماكن الاستلام التابعة للإسكندرية بلغت 12 ألفا و628 طنا و34 كيلو جرامًا.

اليوم.. 56 ألفًا و579 طالبًا يؤدون امتحانات الثانوية بـ 148 لجنة بمحافظة الإسكندرية

تعليم الإسكندرية ينظم حفل ختام الأنشطة التربوية.. صور

وأضاف البيان أن الكميات المضبوطة بلغت 70 طنا، و737 كيلو جراما وتم تسليمها إلى لجان استلام القمح، وتم تحرير 45 محضرا للمخالفين.

وأكدت على بذل كافة الجهود لإنجاح عملية التوريد، وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة بالقمح بالمحافظة لهذا العام بلغت 21 ألفا و933 فدانا و20 قيراط و13 سهما بالمحافظة.

وأوضحت إلى أنه يتم توريد المساحة المنزرعة من بنجر السكر التابعة لمديرية زراعة النوبارية والواقعة في نطاق محافظة الإسكندرية وقدرها 28 ألف فدان.

الاسكندرية مديرية الزراعة توريد الأقماح التموين موسم التوريد المواقع التخزينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من خالد الغندور عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي يعلن مفاجأة للجماهير بشأن غرامة كهربا

رسالة مثيرة من خبير لوائح لـ كهربا عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تحقيق الأهلي دوري أبطال أفريقيا

شر البلية| حقيقة وتفاصيل إذاعة مباراة الأهلي والوداد على قناة "حرامي سينما"

شاهد مباراة الاهلى والوداد مباشر الآن 1-1 في نهائي أبطال أفريقيا

ميدو: كولر «عينه حلوة» ومدرب الوداد قتل فريقه أمام الأهلي

أول تعليق من أحمد شوبير عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

حفيظ دراجي: يجب تغيير تسمية أبطال أفريقيا إلى دوري أبطال الأهلي

تفاصيل برقية زعيم كوريا الشمالية إلى الرئيس الروسي

الأهلي بطل إفريقيا| تعليق مثير من عمرو أديب على انقطاع بث التتويج

لحظة استقبال جماهير الأهلي للاعبين من أمام فندق الإقامة بالمغرب.. فيديو

دعاء شكر الله على النجاح.. اللهم لك الحمد حمدا لاينفد أوله ولا ينقطع آخره

الأنبا فام يصلي عشية القديس أباهور البهجوري في المنيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذا المقدار من واقي الشمس يحميك من سرطان الجلد.. تفاصيل

طريقة عمل جمبري بصوص الزبدة| أحلى من المطاعم

رضوى الشربيني تثير الجدل بفستان لافت| شاهد

من غير فلوس .. أجلب السعادة لحياتك بـ 10 حيل مختلفة

فيديو

أصعب من فيديو القرش.. رسالة من أخت العريس لعروسه تثير الجدل على الفيسبوك

حماتك هتطبخلك وتغسلك وتدلعك.. مميزات جوازة بيت العيلة في كوكب ياسمين عز

محمد رمضان يقدم روشتة لجمهوره: 4 أسباب تجعلك نمبر وان «فيديوجراف»

طرح 361 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والعاشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ