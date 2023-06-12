توريد نحو 97 ألف طن من الأقماح المحلية بالإسكندرية

أعلنت مديرية الزراعة بالإسكندرية توريد 96 ألفا و978 طنا من الأقماح المحلية منذ بداية موسم توريد الاقماح الذي انطلق في 27 ابريل الماضي بمختلف المواقع التخزينينة.

وأشارت المديرية إلى أن نسبة الحصاد بلغت 100%، مضيفة إلى أن الكميات الموردة خارج المحافظة والمستلمة في أماكن الاستلام التابعة للإسكندرية بلغت 12 ألفا و628 طنا و34 كيلو جرامًا.

وأضاف البيان أن الكميات المضبوطة بلغت 70 طنا، و737 كيلو جراما وتم تسليمها إلى لجان استلام القمح، وتم تحرير 45 محضرا للمخالفين.

وأكدت على بذل كافة الجهود لإنجاح عملية التوريد، وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة بالقمح بالمحافظة لهذا العام بلغت 21 ألفا و933 فدانا و20 قيراط و13 سهما بالمحافظة.

وأوضحت إلى أنه يتم توريد المساحة المنزرعة من بنجر السكر التابعة لمديرية زراعة النوبارية والواقعة في نطاق محافظة الإسكندرية وقدرها 28 ألف فدان.