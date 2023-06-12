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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الإسكندرية ينظم حفل ختام الأنشطة التربوية.. صور

حفل ختام الأنشطة
حفل ختام الأنشطة التربوية بالإسكندرية

شَهِد الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية مساء أمس الأحد، حفل ختام الأنشطة التربوية بمدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بإدارة شرق ، وذلك بحضور القبطان علاء فتح الله والدكتور محمد فوزي نائب مدير مشروع قوى عاملة مصر وأمل حسان مدير عام التعليم الفني وهمت أبوكيلة مدير عام إدارة شرق وياسمين نجيب مدير مكتب مشروع قوى عاملة مصر بالإسكندرية.

كما تناول مدير المديرية أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية  ومراكز التميز  وأكد على دور المديريات في المشاركة في صنع القرار مع الوزارة وإيجاد  مستثمرين جدد لعمل مدارس تطبيقية جديدة وأنه يرحب بأكثر من مستثمر للمشاركة في مراكز التميز لنفس القطاع.

 

وقال ( أبوزيد ) أن تطوير منظومة التعليم الفني في مصر يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني بشتى نوعياته ( زراعي وصناعي وتجاري وفندقي ومزدوج ) لكونه قاطرة التنمية لمصر المستقبل، ولتخريج فني ماهر مواكب للتكنولوجيا بما يتوافق مع سوق العمل على الصعيدين المحلي والدولي.

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وأكّد مدير المديرية أنّ مدارس التكنولوجيا التطبيقية ترتكز على  ربط التعليم الفنى بسوق العمل فضلًا على منظومة الجودة والاعتماد بمدارس التعليم الفنى فى نظام التعليم الفنى والجدارات ، بالإضافة الى الخدمات المقدمة من خدمات  تيسير الانتقال لسوق العمل في ضوء إصلاح التعليم الفني. 

وفي سياق متصل تناول ( أبوزيد ) مع الطلاب أهمية الأنشطة وتوضيح الهدف منه والإيجابيات التي ستعود على طلاب المدرسة خلال الفترة القادمة وأهميته ودوره فى تطوير وتحديث  الوعى الفنى والعرض والطلب من خلال سوق العمل فضلا عن الانتقال لسوق العمل ، وأشاد بالجهود المتميزة من الجميع ، وقام بتكريم الخمسة الأوائل وخمسة طلاب مثاليين وبعض المعلمين المتميزين وثلاثة من أولياء الأمور المتميزين الداعمين.

بدأت مراسم اليوم بتسجيل الحضور ، وكلمة افتتاحية ل ( القبطان علاء فتح الله) ، وكلمة مشروع قوي عاملة مصر للدكتور محمد فوزي ، ونظرة عن العام الماضي لمدير المدرسة ، وعروض أفضل 5 مشاريع كابستون (الطلاب) ، وعرض أوبريت (موسيقي ومسرح - طلاب) ، ومهارات فردية وتكريم أفضل الطلاب والمعلمين.

يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بمتابعة الأنشطة التربوية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية وإثابة المتميزين من الطلاب والمعلمين.

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