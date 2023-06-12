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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض مسلسل "ليه لأ" على منصة شاهد.. 22 يونيو

صدى البلد

كشفت منصة شاهد عن موعد عرض مسلسل “ليه لأ” الجزء الثالث بطولة الفنانة نيللى كريم والذى من المقرر عرضه يوم 22 من الشهر الجارى.

مسلسل ليه لأ يناقش عددا من القضايا التى تهم المرأة المصرية، وفى الجزء الثالث الذى من المقرر أن تلعب بطولته نيللي كريم سيطرح العمل قضية الطلاق، والزواج الثاني للمرأة . 

وتدور أحداث الجزء الثالث من مسلسل لية لأ حول شخصية سيدة تدعى شيري، مطلقة ولديها ابن لا يتقبل زواجها من شخص آخر ما يتسبب لها في أزمة حياتية، في إطار درامي مشوق .

 

الأجزاء السابقة من ليه لأ 

وكان مسلسل ليه لأ 1 ، قد قامت ببطولته الفنانة أمينة خليل بالاضافة الى كل من هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ، وناقش العمل قضية استقلال المرأة قبل الزواج .

درات  أحداث المسلسل حول فتاة تقرر الإستقلال عن عائلتها، وبسبب اعتراضهم التام تقرر الهرب والاشتراك في مسابقة غريبة، الفوز بها يوفر لها منحة دراسية. 

أما الجزء الثاني من من مسلسل ليه لأ فقد قامت ببطولته منة شلبي وأحمد حاتم، كل من  فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبو عوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر.

جسّدت الفنانة منة شلبي ضمن أحداث مسلسل ليه لا  شخصية طبيبة بينما يلعب أحمد حاتم شخصية مهندس يُدعى علي وتجمعه العديد من المشاهد مع منة شلبي"

هالة صدقي امينة خليل فراس سعيد مسلسل ليه لا نيللي كربم اخبار صلاح عبد الله

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