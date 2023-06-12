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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعبو المنتخب والجهاز الفني يهنئون الأهلي بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا.. صور

صدى البلد

حرص لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، والجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على تهنئة بعثة الأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخ النادي.


وجاء ذلك خلال تواجد بعثة المنتخب في مطار القاهرة للسفر إلى المغرب، والذي تزامن مع موعد وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة.


ويخوض المنتخب الوطني مباراة غينيا يوم 14 يونيو الجاري في المغرب ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.


وتوج الأهلي أمس بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله مع الوداد المغربي بهدف لمثله في مباراة الإياب، فيما كان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب باستاد القاهرة بهدفين مقابل هدف.
 

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