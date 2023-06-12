فضيحة جديدة.. رئيس وزراء بريطانيا يتهم جونسون بتحريضه على التدخل في قائمة شرف

اتهم رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، نظيره السابق بوريس جونسون بأنه طلب منه نقض لجنة تعيينات مجلس اللوردات "Holac" الخاصة بقائمة التكريم التقليدية التي قدمها حين استقال كرئيس للوزراء وهي تتعلق بتكريم شخصيات بعضوية مجلس اللوردات أو منحهم أوسمة عليا والتي رفضت ثمانية ترشيحات له.

ووفقًا لشبكة "بي بي سي" قال سوناك ردا على الأسئلة في مؤتمر أسبوع لندن للتكنولوجيا، إن جونسون طلب منه "إما نقض لجنة تعيينات مجلس اللوردات وتجاوز توصياتهم أو تقديم وعود للناس"، مضيفا: "لم أكن مستعدا للقيام بذلك ولم أكن أعتقد أنه كان صوابا".

ويأتي ذلك في الوقت الذي يخوض فيه سوناك نزاعا مع رئيس الوزراء السابق، بعد أن فشل العديد من حلفاء جونسون المعنيين في الظهور على قائمة تكريم الاستقالات عندما تم إصدارها يوم الجمعة.

واتهم جونسون رئيس الوزراء الحالي بالتدخل في القائمة، وهي مزاعم نفتها رئاسة الحكومة بشدة.

وأعلن جونسون عن استقالته من البرلمان يوم الجمعة بسبب تقرير من لجنة الامتيازات ، التي كانت تحقق فيما إذا كان قد ضلل النواب بشأن إغلاق الأحزاب في داونينج ستريت.

جاء ذلك بعد ساعات من نشر داونينج ستريت قائمة تكريم استقالته بدون أسماء مؤيدين رئيسيين ، بمن فيهم نادين دوريس ، والسير ألوك شارما ، ونيجل آدامز.

كان الثلاثة يتوقعون أن يتم تعيينهم في مجلس اللوردات ومن ثم ظهرت ادعاءات حول كيفية وسبب إزالة تلك الأسماء من القائمة.