أنا أضحك.. عبد المجيد عبدالله ينتظر طرح أحدث أغانيه قريبا

ينتظر الفنان عبد المجيد عبدالله، طرح أغنية جديدة له، تحمل اسم أنا أضحك، خلال الفترة القليلة المقبلة.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- بوستر أغنية أنا أضحك لـ عبد المجيد عبدالله، معلنة عن طرحها قريبا، ولم تكشف عن الموعد المحدد للطرح.

أغنية أنا أضحك لـ عبد المجيد عبدالله، من كلمات: تركي، وألحان: طارق محمد، وتوزيع موسيقي: عصام الشرايطي.

أغنية أنا أضحك لـ عبد المجيد عبدالله

أحدث أغاني عبد المجيد عبدالله

يذكر أنه في ديسمبر 2022، أعلن الفنان عبد المجيد عبدالله، عن أحدث أغانيه التي تحمل اسم «قل شي»، إذ طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -حصريا عبر تطبيق ديزر وأنغامي للموسيقى.

أغنية قل شي لـ عبد المجيد عبدالله، من كلمات: خلف الخلف، ألحان: مبهم، توزيع موسيقي: عصام الشرايطي.

أغاني عبد المجيد عبدالله الجديدة

وتجاوز الفنان عبد المجيد عبدالله، حاجز الـ مليون مشاهدة بأحدث أغانيه التي تحمل اسم ما عاد يمديني، وذلك بعد طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 9 نوفمبر 2022.

أغنية ما عاد يمديني، لـ عبد المجيد عبدالله، من كلمات خالد المريخي، الحان الموسيقار طلال، توزيع زيد نديم، كمنجات تامر فيضي، جيتار ومندولين صولو احمد روكت، ايقاع سمير القطان، صولو شيلو احمد طه، مكس جاسم محمد، إشراف عام خالد أبو منذر.

أحدث أعمال عبد المجيد عبدالله

وفي شهر أغسطس عام 2021 الماضي، طرح الفنان عبد المجيد عبد الله، ألبومه الأخير “عالم موازي”، ويضم الألبوم 22 أغنية من إنتاج وتوزيع "روتانا للصوتيات والمرئيات"، وتأتي بعد غياب 7 سنوات عن إصدار ألبوم غنائي.

تفاصيل ألبوم “عالم موازي” لـ عبد المجيد عبد الله

وتضمن ألبوم الفنان عبد المجيد عبد الله 22 أغنية يعود بها بعد فترة طويلة من الغياب، وقد كشف الفنان عن هذه الأغاني وهي: «عالم موازي، لا تعاتب، أول حكايتنا، إبك عني، مع السلامة، ابكتبله، يا صبر، غصون الشجر، يوم مر اسمي، من متى، يابن الاوادم، اعتذرلك، تهددني، لا زعلت، لمحته، انت فاهم، مثل ما كان، سامح الله، حالي، مشكور، ملل حبك».

ويتعاون عبد المجيد عبد الله، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء، وهم: «تركي آل الشيخ، الجادل، واحد، فهد المساعد، سعود البابطين، عبد الرحمن العثمان، العالية، حسن عبد العزيز، أحمد الصانع» والملحنين: «طارق محمد، ياسر بوعلي، مبهم، عبد الرحمن العثمان».