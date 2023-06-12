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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يحذر من انتشار السجائر الإلكترونية المضروبة وتأثيرها على الشباب

صدى البلد

حذر النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس الشيوخ، من مخاطر تدخين السجائر بصفة عامة والإلكترونية بصفة خاصة مشيرا إلى أن الأمر تخطى تدخين السجائر العادية بل أصبح هناك انتشار كبير للإلكتروني منها برغم احتوائها على سوائل وشوائب ضارة تسبب تلف الرئتين، وتقود إلى الموت المؤكد.

وأشار البدري في تصريحاته لـ صدى البلد إلى دراسة علمية أجريت في أستراليا، كشفت عن المخاطر المترتبة على تدخين السجائر الإلكترونية التي تحتوي على 240 مادة كيميائية صنفت 38 منها على أنها سامة، بالإضافة إلى احتوائها على 27 مادة أخرى تم اعتبارها ذات تأثير ضار على الصحة وخصوصا الرئتين.

وتابع عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ أن التدخين بأنواعه له أضرار خطيرة، سواء السجائر العادية أو المزودة بفلتر، مشيرا إلى أن الانتشار َالكبير لمدخني السجائر الإلكترونية المضروبة، بات من أخطر المشكلات التي نواجهها حاليا.

السجائر العادية السجائر الالكترونية الشؤون الصحية النائب محمد صلاح البدري

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