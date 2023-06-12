في اليوم العالمي الفلافل.. تعرف على فوائد وأضرار الطعمية

يصادف اليوم ١٢ من يونيو من كل عام الاحتفال بيوم الفلافل العالمي، وفى هذا التقرير نعرض لكم فوائد واضرار الطعمية وفقا لموقع هيلثى.
فوائد الطعمية..
- تمد الجسم بالبروتينات والمعادن وهذا لأنها تحتوي على حبوب الحمص والفول المسلوق، ومن المعروف أنها تمد الجسم بالبروتينات أكثر من اللحوم.
- تحتوي على الدهون الصحية للجسم لأنها تحتوي على السمسم فى أغلب الأوقات، وهو يحتوى على بعض الدهون المفيدة لصحة الجسم والبشرة والأسنان.
- خفض مستويات الكوليسترول الضارة بالجسم وحماية القلب.
- تمد الجسم بالحديد لأنها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح والمعادن وتساهم في تنشيط الدورة الدموية، والوقاية من الأنيميا.
- تحافظ على مستوى السكر في الدم بالشكل الطبيعي وتمنحك النشاط والحيوية وعدم الشعور بالإرهاق، مما يتسبب في خفض خطر الإصابة بمرض السكري.
أضرار الطعمية..
- تسبب السمنة المفرطة فهي تمتص كمية كبيرة من الزيت والتى تؤدي إلى خطر السمنة المفرطة، كما أن الزيت عند دخوله جسم الإنسان يسبب سوء وعسر هضم.
- تدهور وظائف الكبد بسبب استخدام الزيت لأكثر من مرة.
- تسبب أضرارا جسيمة لمرضى أنيميا الفول ومرضى القولون العصبي لذا يمنعون من تناولها.
لتجنب هذه الأضرار :
- تناول الطعمية المعدة في المنزل لضمان نظافة الزيت والمكونات.
- تقليل الكم المتناول من الطعمية.
- عدم استخدام الزيت لأكثر من مرة بغرض التوفير.