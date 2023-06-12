الشرقية .. تشييع جثامين 3 طلاب لقوا مصرعهم في حادث تصادم

شيع المئات من أهالى قرية أنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، جثامين 3 طلاب لقوا مصرعهم اليوم في حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة نصف نقل على طريق انشاص الرمل- الزوامل بدائرة مركز بلبيس وسط حالة من الحزن الشديد التي سادت جميع المشيعين.

فيما خرجت الجثامين من مسجد الحمد بقرية أنشاص الرمل وسط دعوات بالرحمة والمغفرة للمتوفين وبالصبر والسلوان لأسرهم والتي إتشحت بالسواد والحزن علي فراقهم وخاصه انهم كانو في عمر الزهور.

كانت الأجهزة الامنية تلقت إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الزوامل بإستقبال كلا من "أحمد ع ا س" طالب و"أحمد م ا" و"مصطفى ه ح ا" "جثث هامدة وشخصين اخرين مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم التحفظ عليهم بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخري نصف نقل بطريق الزوامل/ أنشاص الرمل وتم نقل الجثث والمصابين الي مستشفيات الزوامل وبلبيس وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محض بالواقعة.