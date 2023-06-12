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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قائد قوات الصاعقة يوضح شروط الانضمام لقلعة الأبطال.. فيديو

قائد قوات الصاعقة
قائد قوات الصاعقة

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من داخل مقر قوات الصاعقة المصرية، والتقى باللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح قائد قوات الصاعقة.

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أكد اللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح قائد قوات الصاعقة خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن أهم شرط للانضمام لقوات الصاعقة المصرية هو الرغبة، نظرا لطبيعة المهام الشاقة.

وقال إن ضباط الصاعقة المصرية يتم انتقائهم أثناء وجودهم في الكلية الحربية، كما أن هناك لجنة تختار من ينضموا لقوات الصاعقة المصرية، مؤكدا ضرورة أن تمتلك مهارات خاصة عقليا وجسمانيا ونفسيا للانضمام للصاعقة المصرية، ويتم اختيار المتميزين لكي يكونوا إضافة للصاعقة المصرية، كما أن اختيار صف الضباط بنفس شروط انتقاء ضباط الصاعقة.

أوضح اللواء محمد أبو الفتوح، أن المجندين يخضعون لاختبارات طبية ونفسية للتأكد من قدراتهم على الخدمة فى الصاعقة المصرية، حيث هناك اهتمام بالقدرة والكفاءة البدنية لفرد الصاعقة المصرية .

وأكمل: طابور السير في الصاعقة المصرية بين 40 و 50 كيلو متر، كما أن مقاتل الصاعقة المصرية يتم تدريبه على تحمل السير لمسافات طويلة وقدرته على تحمل العطش.

أشار اللواء محمد أبو الفتوح إلى أن الصاعقة المصرية تهتم بالعنصر البشرى والكفاءة الذهنية والنفسية واللياقة، كما أن مقاتل الصاعقة المصرية لابد أن يكون قادر على مواجهة حروب الجيل الرابع، بالإضافة إلى مجموعة القياسات النفسية لأبطال الصاعقة كل فترة لمواجهة حروب الجيل الرابع.
 

الصاعقة أحمد موسى العنصر البشري الصاعقة المصرية الإعلامي أحمد موسى برنامج على مسئوليتي اللياقة الكلية الحربية

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