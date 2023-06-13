عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مقتل طبيب معهد ناصر داخل عيادته بالساحل واستدعاء اثنين من زملائه

إسعاف
إسعاف

جهود مكثفة يبذلها رجال مباحث القاهرة لسرعة كشف غموض بلاغ بالعثور على جثة طبيب بمعهد ناصر داخل عيادته بمنطقة الساحل في حالة تعفن.

تلقى قسم شرطة الساحل بلاغاً من شخص يفيد بالعثور على جثة صديقه داخل عيادته بدائرة القسم والذي يعمل طبيباً بمعهد ناصر.

وفور إخطار اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أمر بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض البلاغ و ملابساته.

‏وبالانتقال والفحص تم العثور على جثة الطبيب داخل عيادته في حالة تعفن، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

‏ وتشير التحريات الأولية إلى أن طبيبين تخصص عظام وراء ارتكاب الجريمة، تم استدعاء الطبيبين لاستجوابهما.

وتم تعيين حراسة أمنية على العيادة محل الجريمة ، وتحرر محضر بالحادث ، وتولت النيابة التحقيق.

العثور على جثة القاهرة طبيب قسم شرطة الساحل قتل مباحث القاهرة معهد ناصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من المدير الفني لنادي الوداد المغربي بعد الهزيمة أمام الأهلي

استقبال خاص من محمد صلاح لـ محمود كهربا بعد انضمامه لمنتخب مصر

أول تعليق من لاعب الوداد على فيديو غضب فوزي لقجع.. شاهد

أغرب أسئلة اللغة العربية في الثانوية العامة إثارة للجدل

انقطاع الإنترنت عن العالم لعدة أشهر في هذا الوقت

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على المشجع الزملكاوي القادم من ألمانيا

ميدو يكشف أسباب خاصة وراء تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

سر احتفال لاعبي الأهلى بالرقم 3 بعد الفوز على الوداد

موضوعات متعلقة

القبض على سائق أتوبيس نقل جماعي لقيامه بطمس اللوحات

أمن القاهرة يكشف لغز العديد من جرائم السرقة ويضبط مروجي المخدرات

ولّع في ابن عمه بالمطرية لسبب صادم .. وفتح تحقيق عاجل

بسبب خلافات الجيرة.. ضبط 3 أشخاص أطلقوا النار على جارهم بحدائق القبة

صاحب ورشة يسير عكس الاتجاه بسيارة عميل ويصطدم بأخرى

حريق في مطعم شهير بالسيدة زينب وتسرب غاز السبب

ننشر كواليس واقعة اختطاف رجل أعمال شهير في مجال تجارة السيارات

القبض على عصابة تروج الأقراص المخدرة بالقاهرة

ترشيحاتنا

رسالة خاصة من الأهلي للرئيس السيسي بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يوجه بإنشاء مقبرة الخالدين لتضم رفات رموز مصر

مليانة حب في عينيهم.. إيمي سمير غانم تستعيد ذكريات زفافها بصورة مؤثرة

يونس مخيون: الإخوان سلوكياتهم في الانتخابات غير أخلاقية.. ويستهينون بسفك الدماء

وسط النيران.. مشاهد لتدريبات أبطال الصاعقة تعرض لأول مرة على الهواء| فيديو

قرارات عاجلة من الزمالك بشأن مصير أوسوريو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحكم على بريطاني أنهى حياة طليقته بمأساوية لسبب صادم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلبة؟

رسالة مبكية لأم ضحت بنفسها لإنقاذ أبنائها من الموت بعد تحطم طائرة

روشتة ذهبية.. كل ما تريد معرفته عن القولون العصبي وطرق علاجه

فيديو

ودعوا الإنترنت ٣ شهور..خسائر بالمليارات والعالم في خطر والشمس السبب/ فيديو جراف

تمركزات ثابتة ومتحركة .. استعدادات الداخلية لتأمين ماراثون الثانوية العامة.. فيديو

انا عازب وعايزكوا ترقصوا.. قصة التيك توكر ابراهيم مالك من السجن الي العودة

صرف 8500 جنيه لكل مواطن | إيه الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ