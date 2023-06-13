على قد الإيد.. أرخص موبايلات في السوق بأسعار وهمية

يعد أكثر ما يؤثر على قرار راغبي شراء الهواتف الذكية؛ هو سعر الهاتف، ومع ارتفاع الأسعار بشكل كبير يبحث الكثيرون عن هواتف تتمتع بمواصفات جيدة مع سعر رخيص تناسب الشباب ومحدودي الدخل، وذلك لصعوبة شراء هواتف الفئة المتوسطة أو الرائدة.

وتخصص عدد من شركات الهواتف الذكية الكبرى خيارا لمستخدميها الذين يواجهون صعوبة في شراء الهواتف مرتفعة الثمن، عددا من الهواتف الرخيصة المناسبة للشباب ومحدودي الدخل، ونعرض فيما يلي عددا من أرخص هذه الهواتف في السوق من فئة 3 آلاف جنيه.

هاتف سامسونج Galaxy A03



ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A03 في السوق المصري بسعر حوالي 3 آلاف و500 جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وجاء بشاشة من نوع PLS IPS، قياس 6.5 بوصة، بجودة عرض +HD، مع معدل تحديث 60 هرتز، ، وكاميرا مزدوجة الأساسية بدقة 48 ميجابكسل، وثانية مع مستشعر للعمق دقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، مع معالج من نوع Unisoc T606، وذاكرة وصول عشوائي 3 و 4 جيجا بايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 جيجا بايت، مع بطارية 5000 مللى أمبير، مع منفذ شحن من نوع microUSB، وتقنية GPS .

هاتف ريلمي Realme C30

ويتوفر هاتف ريلمي Realme C30 في السوق المصرية بسعر يبدأ من 3 آلاف و480 جنيها مصريا، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.



وجاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار قياس 6.5 بوصة من نوع IPS LCD، ودقة 720 × 1600 بيكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز، مع مستشعر للبصمة، وكاميرا خلفية أحادية دقة 8 ميجابكسل وأمامية بدقة 5 ميجابكسل، وبطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير، ومعالج من نوع UNISOC T612 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 2 و 3 جيجا بايت رام من نوع LPDDR4x ، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 و 64 جيجا بايت.

هاتف نوكيا Nokia C10

ويتوفر هاتف نوكيا Nokia C10 في السوق المصرية بسعر يبدأ من 2640 جنيها مصريا، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وجاء بشاشة من نوع IPS LCD ، بقياس 6.5 بوصة، وبدقة 720 بكسل، وجودة +HD ،وكاميرا خلفية أحادية دقة 5 ميجا بيكسل، وأمامية دقة 5 ميجا بيكسل، مع معالج من نوع Unisoc SC7331e Quad Core وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 1 و 2 جيجابايت، و 16 و 32 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، مع نظام التشغيل آندرويد 11 المخفف، مع بطارية سعة 3000 ميللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن بقوة 5 واط.