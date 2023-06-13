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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون: انتصار أوكرانيا يساعد في تحقيق مشروعنا المشترك للأمن والسلام بأوروبا

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن "انتصار أوكرانيا في هجومها المضاد ضد روسيا يساعد في تحقيق المشروع المشترك للأمن والسلام في أوروبا".

ونشر ماكرون، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة له خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس البولندي آندريه دودا، في قصر الإليزيه، وكتب: "انتصار أوكرانيا يساعد في تحقيق مشروعنا المشترك للأمن والسلام في أوروبا".

وكان الرئيس الفرنسي، قد ذكر في وقت سابق، أن "الهجوم الأوكراني المضاد على القوات الروسية سيستمر أسابيع، بل عدة أشهر".

وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع المستشار الألماني، والرئيس البولندي، أن "الهجوم المضاد الأوكراني بدأ منذ عدة أيام".

وتابع ماكرون: "ستنتشر القوات الأوكرانية لعدة أسابيع، بل حتى لأشهر، نريد أن ينجح الهجوم المضاد قدر الإمكان كي نتمكن من بدء مرحلة تفاوض بشروط جيدة".

وأوضح ماكرون أن فرنسا كثفت منذ بداية الحرب تسليم الأسلحة والذخائر والمدرعات والدعم اللوجستي لأوكرانيا، مشددا على أن هذا الدعم سيستمر.

جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استقبل قائدي ألمانيا وبولندا؛ لبحث طرق مساعدة كييف.

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