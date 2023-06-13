اليوم .. اجتماعات اللجنة العليا المصرية-العراقية برئاسة مدبولي والسوداني

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، و المهندس محمد شياع السوداني رئيسا وزراء مصر والعراق اليوم اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المصرية-العراقية المشتركة بحضور الوزراء من الجانبين المصري والعراقي.

كما سيتم في ختام اجتماعات اللجنة العليا المشتركة توقيع عدد من وثائق التعاون بين مصر والعراق في عدة مجالات.كما سيتم عقد منتدى لرجال الأعمال من البلدين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استقبل امس بمطار القاهرة الدولي المهندس محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق الذي يزور مصر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى لرئاسة اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق.

ويضم الوفد المرافق لرئيس وزراء العراق، وزراء: الخارجية، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والتجارة، والكهرباء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وعددا من المسئولين.



وأقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء العراقي، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف العراقي.