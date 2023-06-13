الحق اشتري الشبكة.. تراجع قوي يضرب أسعار الذهب| اعرف الجرام بكام

تشهد أسعار الذهب حالة من التراجع الحاد على مدار الأيام الماضية وحتى اليوم حيث سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء حوالي 2,310 جنيها للجرام بعد أن سجل خلال الأسابيع الماضية حوالى 2500 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء



وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 يونيو بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي :-

عيار 24 بيع 2,629 شراء 2,640

عيار 22 بيع 2,410 شراء 2,420

عيار 21 بيع 2,300 شراء 2,310

عيار 18 بيع 1,971 شراء 1,980

عيار 14 بيع 1,533 شراء 1,540

عيار 12 بيع 1,314 شراء 1,320

الاونصة بيع 81,749 شراء 82,104

الجنيه الذهب بيع 18,400 شراء 18,480

الكيلو بيع 2,628,571 شراء 2,640,000

سعر الذهب بالمصنعية



تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أهمية أسعار الذهب

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة يحرص الكثير من المواطنين على متابعتها خاصة المقبلين على الزواج بهدف شراء الشبكة أو بالنسبة للمستثمرين الراغبين فى الادخار.

كما بعتبر المعدن الأصفر وسيلة تحوط آمنة يلجأ لها العديد من المستثمرين خاصة فى ظل تخبط الأسعار عالميا فضلا عن ارتباط المعدن الأصفر بالاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب ارتفاع وذلك نتيجة تراجع الدولار الأمريكي، حيث ينتظر المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية ومنها رفع الفائدة الأمريكية من قبل الفيدرالي الأمريكي.

كما سجل الذهب ارتفاع في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1963.90 دولار للأونصة، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1979.70 دولار.



وعزز انخفاض الدولار 0.2% المعدن الأصفر مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.



وينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية لشهر مايو المقرر صدورها اليوم الثلاثاء، بينما تنطلق اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتستمر يومين.

