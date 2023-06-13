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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحق اشتري الشبكة.. تراجع قوي يضرب أسعار الذهب| اعرف الجرام بكام

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب حالة من التراجع الحاد على مدار الأيام الماضية  وحتى اليوم حيث سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء حوالي 2,310 جنيها للجرام بعد أن سجل خلال الأسابيع الماضية حوالى 2500 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 


وسجلت متوسط   أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 يونيو بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي :-

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أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 13-6-2023

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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. ومفاجأة في عيار 21

عيار 24 بيع 2,629 شراء 2,640
عيار 22 بيع 2,410 شراء 2,420
عيار 21 بيع 2,300 شراء 2,310
عيار 18 بيع 1,971 شراء 1,980
عيار 14 بيع 1,533 شراء 1,540
عيار 12 بيع 1,314 شراء 1,320
الاونصة بيع 81,749 شراء 82,104
الجنيه الذهب بيع 18,400 شراء 18,480
الكيلو بيع 2,628,571 شراء 2,640,000

سعر الذهب بالمصنعية


تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أهمية أسعار الذهب

تعد  أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة يحرص الكثير من المواطنين على متابعتها خاصة المقبلين على الزواج بهدف شراء الشبكة أو بالنسبة للمستثمرين الراغبين فى الادخار.

كما بعتبر  المعدن الأصفر وسيلة تحوط آمنة يلجأ لها العديد من المستثمرين خاصة فى ظل تخبط الأسعار عالميا فضلا عن ارتباط المعدن الأصفر بالاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب ارتفاع وذلك نتيجة تراجع الدولار الأمريكي، حيث ينتظر المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية ومنها رفع الفائدة الأمريكية من قبل الفيدرالي الأمريكي.

كما سجل الذهب ارتفاع في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1963.90 دولار للأونصة، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1979.70 دولار.

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اشتري الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13-6-2023

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أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في سعر عيار 21


وعزز انخفاض الدولار 0.2% المعدن الأصفر مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.


وينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية لشهر مايو المقرر صدورها اليوم الثلاثاء، بينما تنطلق اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتستمر يومين.
 

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