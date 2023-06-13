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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تداول امتحان الإحصاء بعد توزيعه بلجان امتحانات الثانوية العامة 2023 عبر تليجرام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تشهد الآن جروبات الغش على تطبيق تليجرام ، تداولا لصور قيل انها تخص امتحان مادة الاحصاء الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 الان ، وذلك بعد توزيعه داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

ومن جانبه بدأ الان فريق مكافحة الغش الالكتروني عملية تتبع الصور المتداولة لـ امتحان الاحصاء ، للتأكد من مدى مطابقتها للامتحان الأصلي. 

 وأكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد هوية مصور هذه الصور لضبطه في حالة تطابق الصور المتداولة بـ امتحان الاحصاء الاصلي الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 الان داخل اللجان. 

ويستمر زمن امتحان الاحصاء في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 من الساعة 11 صباحا حتى 12:30 ظهرا. 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 

 

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الإحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الأجنبية الثانية


الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الأحياء - الجبر - الفلسفة

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