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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فسح على قد الإيد.. اعرف الأماكن المتاحة للتنزه فى عيد الأضحى

عيد الأضحى
عيد الأضحى

يسعي الكثير من المواطنين إلي معرفة الامكان التي يمكن التنزه بها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تعد الحدائق والمنتزهات العامة وسيلة ترفيه يقبل عليه الجمهور وقت الإجازات.

فسح علي قد الإيد

وهناك الكثير من الأماكن التي يمكن تمضية الوقت الممتع بها فمثلا يوجد حديقة الأزهر وحديقة الحيوان والتي يتم دخولها بأسعار رمزية.

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حديقة الأزهر

تعد حديقة الأزهر المكان المناسب للراغبين في تمضية الوقت فى المساحات الخضراء الشاسعة حيث يتم دخولها بأسعار رمزية فقيمة التذكرة للكبار تبلغ 25 جنيها والأطفال تبلغ 15 جنيها.


وتستقبل حديقة الأزهر الزائرين يوميا من من الساعة 9 صباحًا وحتى 10 مساءً لذلك تعد مكان مميزة لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

حديقة الحيوان بالجيزة

أما حديقة الحيوان فهى وجهة الأسر خلال أجغزة عيد الأضحى المبارك حيث تبلغ قيمة تذكرة الدخول 5 جنيهات للمصريين، و20 لغير المصريين.

وتتيح حديقة الحيوان الدخول مجانًا للأطفال أقل من 4 سنوات، وتستقبل  الزائرين يوميا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 4 عصرًا.

حديقة الأورمان

وتشمل قائمة الحدائق المناسبة للأسر والخروجات خلال عيد الأضحي المبارك حديقة الأورمان حيث يمكن دخولها بأسعار رمزية تبلغ قيمة التذكرة 10 جنيهات فقط، وتضم العديد من البحيرات والمناطق الخضراء، وتفتح الحديقة أبوابها للجمهور من التاسعة صباحا.

أما بالنسبة للراغبين فى الخروج ألي المطاعم والكافيهات بعد برج القاهرة واجهة مناسبة لهم حيث يمكن  رؤية القاهرة بالكامل من الطابق الأخير.

موعد عيد الأضحى في مصر


يصادف عيد الأضحى 2023 فلكيا، يوم الأربعاء 28 يونيو أي ما يوافق 10 ذي الحجة 1444 هجريًا، وبذلك يكون أول ايام عيد الأضحى المبارك 2023.

ويعد عيد الاضحي مناسبة يحتفل بها المواطنين فضلا عن اعتبارها أجازة رسمية يمكن قضائها مع العايئلة أو الخروج للتنزه.

إجازة عيد الأضحى 2023


ويحصل موظفو القطاع العام والخاص علي إجازة 5 أيام كاجازة رسمية وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2023 حيث يمكن استغلال فترة الإجازة لقضاء العطلة الصيفية والتنزه .

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-ويحل أول أيام عيد الأضحى 2023 في مصر يوم الأربعاء 28 يونيو.

- ويأتي ثاني أيام عيد الأضحى في مصر  الخميس الموافق 29 يونيو 2023.

- أما  ثالث أيام عيد الأضحى يكون الجمعة 30 يونيو.

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