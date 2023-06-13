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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفلات عيد الأضحى.. أم كلثوم على مسرح ساقية الصاوى للعرائس 29 يونيو

صدى البلد

يُقدّم مسرح ساقية الصاوى للعرائس، حفلين متتاليين  لكوكب الشرق أم كلثوم  يوم 29  يونيو  الجارى ضمن جدول الساقية لحفلات عيد الأضحى .

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة السادسة والنصف والثامنة والنصف مساءً، وذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

حرص المحامي ياسر قنطوش على توجيه الشكر للمطرب عمرو مصطفى بعد  إنهاء خلافه مع ورثة أم كلثوم بعد تجسيدها بالذكاء الاصطناعي.

 

وكشف نبيل المرسي والد سناء نبيل حفيدة شقيقة أم كلثوم وزوج جيهان الدسوقي الحفيدة الثانية لأم كلثوم عن الإجراءات القانونية التى تتخذها الأسرة تجاه الملحن عمرو مصطفى بعدما أعلن تقديم أغاني لأم كلثوم عن طريق الذكاء الاصطناعي.

وقال نبيل المرسى فى تصريح خاص لصدى البلد : “إن أسرة كوكب الشرق أم كلثوم تتخذ الإجراءات القانونية ضد عمرو مصطفى وهو ما يقوم به المحامى ياسر قنطوش”.

وأضاف نبيل المرسى: إننا نلجأ إلى القضاء حفاظا على حقوق كوكب الشرق أم كلثوم لأنها تعد أحد الرموز فى مصر وخاصة أن عمرو مصطفى لم يتواصل معنا من أجل ما ينوي فعله.

وأوضح نبيل المرسى: عندما تم تنفيذ مسلسل أم كلثوم الذى قامت ببطولته الفنانة صابرين حرص فريق عمل المسلسل على التواصل مع الأسرة وتحديدا مع الراحل محمد الدسوقي حفيد شقيقة أم كلثوم وكانت هناك كثير من المعلومات التى تم توفيرها لفريق العمل ولذلك خرج العمل صادقا ومعبرا عن حياة أم كلثوم.

 

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