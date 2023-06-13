الحوار الوطني.. رئيس البنك الزراعي: حياة كريمة غيرت وجه الحياة في الريف

قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن مبادرة “حياة كريمة” غيرت وجه الحياة في الريف المصري وقطاع الزراعة، وواكب ذلك تطور في البنك الزراعي.

واستعرض فاروق، خلال كلمته بجلسة لجنة الزراعة بالحوار الوطنى، جهود دعم المزارعين، ومنها توفير 44 مليار جنيه قروضا للمزارعين، وضخ 43 مليار جنيه في المشروعات الصغيرة الزراعية، و12 مليارا للشركات الكبرى في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي.

وأضاف: “كما وفرنا 41 مليار جنيه لصغار المزارعين، و202 مليارا لمشروعات قصب السكر، وقد استفاد مئات الآلاف من المزارعين من قروض البنك، كما أسقطنا مديونيات 328 ألف عميل بحوالي 382 مليون جنيه”.

وأكمل: “عملنا كذلك على تسوية مديونيات لآلاف العملاء وإعادة هيكلة القروض الإنتاجية والاستثمارية، بإجمالي قروض مهيكلة 15 مليار جنيه”، مختتما: “طورنا 300 فرع للبنك واشتركنا في مبادرة حياة كريمة”.