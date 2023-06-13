عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني.. رئيس البنك الزراعي: حياة كريمة غيرت وجه الحياة في الريف

أرشيفية
أرشيفية

قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن مبادرة “حياة كريمة” غيرت وجه الحياة في الريف المصري وقطاع الزراعة، وواكب ذلك تطور في البنك الزراعي.

واستعرض فاروق، خلال كلمته بجلسة لجنة الزراعة بالحوار الوطنى، جهود دعم المزارعين، ومنها توفير 44 مليار جنيه قروضا للمزارعين، وضخ 43 مليار جنيه في المشروعات الصغيرة الزراعية، و12 مليارا للشركات الكبرى في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي.

وأضاف: “كما وفرنا 41 مليار جنيه لصغار المزارعين، و202 مليارا لمشروعات قصب السكر، وقد استفاد مئات الآلاف من المزارعين من قروض البنك، كما أسقطنا مديونيات 328 ألف عميل بحوالي 382 مليون جنيه”.

وأكمل: “عملنا كذلك على تسوية مديونيات لآلاف العملاء وإعادة هيكلة القروض الإنتاجية والاستثمارية، بإجمالي قروض مهيكلة 15 مليار جنيه”، مختتما: “طورنا 300 فرع للبنك واشتركنا في مبادرة حياة كريمة”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نال جزاء جريمته.. فلاح ينهي حياة زوجة جاره ونجلها والسبب صادم|تفاصيل مؤلمة

انتهي الاتفاق.. أحمد حسن يكشف بديل حمدي فتحي في الأهلي.. تفاصيل

حلم طال انتظاره.. شوبير: الأهلي يعلن عن مفاجأة مدوية خلال شهر

مفاجأة.. شوبير: الأهلي يرحب برحيل نجم الفريق بعد موافقة كولر

الأرصاد تحدد موعد ذروة العاصفة وتقدم نصائح ضرورية

موعد زيادة المعاشات الجديدة لـ11 مليون مستحق| تعرف عليه

إحالة جميع حالات الغش الإلكتروني المرصودة بلجان امتحانات الثانوية العامة إلى النيابة

عاصفة قوية.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية اليوم على تلك المحافظات

ترشيحاتنا

الحوار الوطني.. برلماني يؤكد أهمية استقرار التشريعات الضريبية لجذب الاستثمارات

بعد عامين.. قبرص تحكم على مواطن قتل 4 مصريين عمدا في حادث مروع

قطاع المعاهد الأزهرية ينعى طالبا وافته المنية ويتمنى الشفاء العاجل لآخر بالشرقية

الكهرباء: 10% خصم من مديونيات المنشآت السياحية بشرم الشيخ وقطع التيار عن الممتنعين

وزير الري: إنشاء محطات مياه شرب و4 سدود لحصاد الأمطار بجنوب السودان

الحوار الوطني.. رئيس البنك الزراعي: حياة كريمة غيرت وجه الحياة في الريف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بريطانيا.. امرأة تنهي حياة أولادها وتصيب زوجها بدم بارد في مكان عمله

شاهد.. صدمة أم رأت طفلتها تحمل فأرا بأسلوب مروع

ليس هالاند فقط| هؤلاء النجوم سيواجهون الأهلي في كأس العالم للأندية

دراجات الحرارة تهدد بإيقاف Wi-Fi في هذه الدولة.. و3 نصائح لتفاديه

فيديو

نقاش حاد وإخراج سيئ.. أبرز مشاهد نهائي أفريقيا بين الأهلي والوداد|فيديو جراف

ودعوا الإنترنت ٣ شهور..خسائر بالمليارات والعالم في خطر والشمس السبب/ فيديو جراف

تمركزات ثابتة ومتحركة .. استعدادات الداخلية لتأمين ماراثون الثانوية العامة.. فيديو

انا عازب وعايزكوا ترقصوا.. قصة التيك توكر ابراهيم مالك من السجن الي العودة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ