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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. وفاة الممثل الأمريكي تريت ويليامز في حادث سير.. محمد رمضان يوقع على «جعفر العمدة» الجزء الثاني

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية.

 

مفاجأة.. محمد رمضان يوقع على «جعفر العمدة» الجزء الثاني لموسم رمضان القادم

 

أعلن الفنان محمد رمضان، عن توقيعه على الجزء الثاني من مسلسل “جعفر العمدة”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وكتب محمد رمضان: “وقعت أمس عقد جعفر العمدة الجزء الثاني، بعد ما اطمنت إنه ثقة في الله هيكون أقوى من الأول بكتير، إنتاج “ميديا هب”، تأليف محمد سامي، ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي، رمضان يجمعنا”.

ألفت عمر: عندي كسل بالغدة الدرقية نتيجة حرق الأعصاب والدم في الشغلانة دي

 

كشفت الفنانة ألفت عمر عن تفاصيل حالتها الصحية ، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ”.

وعلقت “ ألفت عمر ” قائلة : صباح الفل لما كتير سألوني إيه اللي حصلي قلت أقولكم.. طلع عندي كسل في الغدة الدرقية نتيجة حرق الأعصاب والدم في الشغلانة دي، والغدة بتعصبك وبتحجز الميه تحت الجلد وبتعطل الحرق في الجسم مهما عملت دايت مش هتخس وترجع زي ما كنت.

التفاصيل الكاملة لمسلسل الجولة الأخيرة لـ أحمد السقا

 مسلسل "الجولة الأخيرة" يخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، ومن تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبى، وإخراج مريم أحمدى، وتم التعاقد مع أشرف عبد الباقى، وأسماء أبو اليزيد للمشاركة في بطولة العمل فيما تواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة قبل انطلاق التصوير. 

تعرف على موعد عرض مسلسل ليه لا 3 لـ نيللي كريم.. تفاصيل

كشفت منصة شاهد vip ، عن موعد عرض الجزء الثالث من مسلسل “ لية لا” ، الذى تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم . 

الجزء الثالث من مسلسل ليه لا من المقرر عرضه يوم 22 يونيو الحالي ، حيث تدور أحداثه فى إطار 15 حلقة .

الجزء الثالث من مسلسل ليه لا من المقرر ان يشارك فى بطولته بجانب نيللي كريم عدد من الفنانين ابرزهم صلاح عبد الله ونادين وعايدة رياض.

وفاة الممثل الأمريكي تريت ويليامز في حادث سير .. تفاصيل

 

توفي الممثل الأمريكي الشهير  تريت ويليامز خلال الساعات الماضية عن عمر يناهز الـ 71 عاماً ، بعد تعرضه لحادث سير .

وذكرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية أن الممثل الأمريكي الشهير  تريت ويليامز، الذي ترشح في السابق لجائزة جولدن جلوب، توفى مساء أمس الاثنين عندما اصطدم سائق سيارة هوندا يحاول الدخول لساحة لتوقف السيارات بويليامز، الذي كان يقود دراجته البخارية ويسير في الاتجاه المعاكس.

إيرادات السينما أمس ..سيد رجب 2700 جنيه وساعة إجابة 69 فقط

تشهد دور العرض عددًا من  الأفلام الجديدة، تتنافس فى موسم الصيف بشباك التذاكر، وفى السطور التالية نستعرض إجمالي الإيرادات، ليلة أمس الاثنين.

“جعفر العمدة الفنان محمد رمضان الفنانة نيللي كريم الفنانة ألفت عمر محمد رمضان مسلسل ليه لا مسلسل ليه لأ 3

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