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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عكس التوقعات.. جنرال أمريكي يصدم الغرب بشأن حرب روسيا وأوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال الجنرال الأمريكي المتقاعد، دانيال ديفيس، إنه من خلال محاولة استنزاف روسيا عن طريق تصعيد وإطالة أمد الصراع الأوكراني، فإن الغرب لم يثر سوى تطوير صناعة الدفاع الروسية.

 

وأضاف ديفيس: “حاولت الدول الغربية تزويد أوكرانيا بكمية الأسلحة اللازمة بالضبط لتأخير القتال، لكن التكتيك لم ينجح”.

 

وأوضح أن "هناك ديناميكية غريبة: كلما طال هذا، أصبحت روسيا أقوى، لأنها تتراكم خبرة أكبر بكثير في العمليات القتالية. وصناعتهم تزدهر الآن، إنهم ينتجون الكثير من الطائرات بدون طيار، يجرون المزيد من الاختبارات”.

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وأضاف: “نتيجة لذلك، قد يصبحون أقوى مما كانوا عليه من قبل، وليس أضعف، لذلك من مصلحتنا، بصراحة، إنهاء كل هذا في أسرع وقت ممكن لمحاولة إبطائه".

روسيا الصراع الأوكراني الغرب أوكرانيا

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