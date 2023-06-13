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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يكشف عن تعرض روسيا لخدعة جديدة من الغرب.. تفاصيل

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا خدعت مرة أخرى، ولم يتم فعل أي شيء لتصدير الحبوب من روسيا إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف بوتين خلال اجتماع مع المراسلين العسكريين الروس: “لسوء الحظ، لقد خدعنا مرة أخرى، لم يتم فعل أي شيء من حيث تحرير إمدادات الحبوب لدينا إلى الأسواق الخارجية. أعني الشحن، أعني التأمين، أعني المدفوعات، كان هناك الكثير من الشروط التي كان على الغربيين الوفاء بها تحت قيادة الأمم المتحدة".

وأضاف: “مع ذلك، وسعت روسيا هذه الاتفاقات عدة مرات في مصالح الدول الصديقة”.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال اليوم الثلاثاء، إن روسيا تدرس الانسحاب من اتفاقية إسطنبول لصادرات الحبوب.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه يشعر بالقلق من أن روسيا قد تنسحب الشهر المقبل من صفقة الحبوب التي تسمح بالتصدير الآمن لها وللأسمدة من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود.

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بوتين: روسيا تدرس الانسحاب من اتفاقية مبادرة حبوب البحر الأسود

وذكر  جوتيريش: "أنا قلق ونعمل بجد للتأكد من أنه سيكون من الممكن الحفاظ على مبادرة البحر الأسود وفي نفس الوقت يمكننا المضي في عملنا لتسهيل الصادرات الروسية".

وتتيح الصفقة شحن ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية عبر الموانئ المحاصرة. 

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