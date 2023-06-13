بريطانيا تعزز شراكتها مع الهند في قطاعات تغير المناخ والتكنولوجيا

أعلن وزير التنمية البريطاني أندرو ميتشل عن برامج بريطانية جديدة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين المملكة المتحدة والهند في قطاعات تغير المناخ والتكنولوجيا.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير البريطاني في الاجتماع الوزاري للتنمية لمجموعة العشرين في فاراناسي، حيث شدد على أهمية معالجة القضايا العالمية الملحة، مثل تغير المناخ والفقر وانعدام الأمن الغذائي.

وذلك لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة في الفترة التي تسبق قمة قادة مجموعة العشرين المقرر عقدها في سبتمبر في نيودلهي.

وأكد الوزير البريطاني التزام بلاده بالعمل مع شركائها في مجموعة العشرين لمعالجة أزمة المناخ والحد من الفقر، مشيدًا في الوقت ذاته بالهند لوضعها احتياجات الأشد فقرًا وضعفًا في صميم رئاستها لمجموعة العشرين.

وأعلنت الحكومة البريطانية عن استثمار 10 ملايين جنيه إسترليني في صندوق Avaana، وهو صندوق تقوده المرأة لتكنولوجيا المناخ يدعم الشركات في تطوير حلول تغير المناخ ويخلق فرص عمل للنساء، لا سيما في قطاعات مثل الطاقة النظيفة والزراعة.

إضافة إلى ذلك، سيستثمر صندوق Neev II المدعوم من الحكومة البريطانية 12 مليون جنيه إسترليني في شركة Nutrifresh، وهي شركة تقنية زراعية ناشئة تهدف إلى تعزيز الزراعة المستدامة من خلال زراعة الخضروات بطريقة صديقة للبيئة.