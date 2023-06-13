مبلغ ضخم.. راتب حمدي فتحي مع الوكرة القطري

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الوكرة القطري يضع الرتوش الأخيرة مع النادي الأهلي، للتعاقد مع حمدي فتحي لاعب الفريق، بالموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "نادي الوكرة طلب في وقت سابق التعاقد مع حمدي فتحي بصورة رسمية ولكن النادي الأحمر، فضل تأجيل أي مفاوضات حتى انتهاء دوري أبطال إفريقيا، وكان العرض المقدم 3 ملايين دولار، ولكن الأهلي وضع حينها مبلغ 4 ملايين دولار حال رغب النادي".

وأضاف أمير هشام: "المفاوضات عادت مرة أخرى بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا وتوصل الوكرة والأهلي لاتفاق وسط بأن تكون قيمة الصفقة 3.5 مليون دولار، وهناك 7 أيام مهلة من الفريق القطري لحسم الصفقة".

واختتم: "ما يخص راتب اللاعب في الوكرة، سوف تكون 2 مليون دولار في الموسم الأول و2.5 في التاني و3 ملايين في الثالت، أي ما يعادل 225 مليون جنيه مصري في عقده (ربع مليار جنيه)، وعقده الحالي هو 8 مليون جنيه".