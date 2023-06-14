ترامب يعبر عن فرحته بعد خروجه من المحكمة بهذه الطريقة |شاهد

أظهر مقطع فيديو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يعبر عن سعادته بعد خروجه من قاعة المحكمة في ميامي ودفع ببراءته من كافة التهم الموجهة إليه بشأن سوء التعامل مع وثائق سرية.

وظهر ترامب وهو يغادر المحكمة في موكبه رافعا إبهاما تعبيرا عن فرحته بعد ما ثبت أنه غير مذنب في 37 تهمة في قضية الوثائق السرية.

وسُمح لترامب بالخروج من المحكمة في ولاية فلوريدا في انتظار استكمال باقي إجراءاتها.

وقالت شبكة "سي إن إن" إنه لن يتم فرض قيود على السفر بالنسبة لترامب بعد جلسة محاكمته، كما لن يتم فرض كفالة مالية عليه مقابل السماح له بمغادرة المحكمة.

وقال تود بلانش، محامي الرئيس السابق، أمام المحكمة الفيدرالية، يوم الثلاثاء: "بكل تأكيد نحن ندفع ببراءتنا".

ويشار إلى أن ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه تهما جنائية فيدرالية.

وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي قبل جلسة المحكمة، أن "هذا هو واحد من الأيام الأكثر حزنا في تاريخ بلادنا.. ونحن بلاد في حالة تدهور!!".