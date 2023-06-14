عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يعبر عن فرحته بعد خروجه من المحكمة بهذه الطريقة |شاهد

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد خروجه من المحكمة

أظهر مقطع فيديو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يعبر عن سعادته بعد خروجه من قاعة المحكمة في ميامي ودفع ببراءته من كافة التهم الموجهة إليه بشأن سوء التعامل مع وثائق سرية.

وظهر ترامب وهو يغادر المحكمة في موكبه رافعا إبهاما تعبيرا عن فرحته بعد ما ثبت أنه غير مذنب في 37 تهمة في قضية الوثائق السرية.

وسُمح لترامب بالخروج من المحكمة في ولاية فلوريدا في انتظار استكمال باقي إجراءاتها.

وقالت شبكة "سي إن إن" إنه لن يتم فرض قيود على السفر بالنسبة لترامب بعد جلسة محاكمته، كما لن يتم فرض كفالة مالية عليه مقابل السماح له بمغادرة المحكمة.

وقال تود بلانش، محامي الرئيس السابق، أمام المحكمة الفيدرالية، يوم الثلاثاء: "بكل تأكيد نحن ندفع ببراءتنا".

ويشار إلى أن ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه تهما جنائية فيدرالية.

وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي قبل جلسة المحكمة، أن "هذا هو واحد من الأيام الأكثر حزنا في تاريخ بلادنا.. ونحن بلاد في حالة تدهور!!".

ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجو هيقلب 360 درجة|تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الساعات المقبلة

الأهلي يقترب من ضم صفقة سوبر

رجع تاني.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

ثوانٍ أنقذت حياتها.. فيديو يوثق نجاة سباحة من سمكة قرش في البحر

قرار من كولر| الأهلي يقطع الطريق على صفقة الزمالك.. تفاصيل مثيرة

انتهي الاتفاق.. أحمد حسن يكشف بديل حمدي فتحي في الأهلي.. تفاصيل

الميكروباص كله مات.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الإقليمي في الصف

أسعار الذهب تواصل التراجع والجرام يخسر 55 جنيها

موضوعات متعلقة

معتقل ومعه شريك خفي بالمحاكمة واشتباكات أنصاره مع معارضيه تنتقل من النت لأمام المحكمة.. تفاصيل مهمة لمحاكمة ترامب

ترامب: شكرا ميامي على الترحيب الحار في هذا اليوم الحزين لبلدنا

ترشيحاتنا

ترامب يعبر عن فرحته بعد خروجه من المحكمة بهذه الطريقة |شاهد

لو هتسافر بالقطر.. أسعار تذاكر سكك حديد مصر لـ عيد الأضحى 2023

طرق التعامل مع كبار السن بطريقة صحيحة

دعاء النسيان فى الامتحان.. ردده عند تعسر الإجابة يفتح الله عليك

أطعمة مفيدة لطلاب الثانوية العامة .. تحسن التركيز وتقوي الذاكرة

11 اتفاقية ودور مصر في إعادة إعمار العراق.. ماذا ناقش السيسي والسوداني؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. رانيا السيد تخضع لجلسة تصوير عصرية على إنستجرام

برقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان أمينة خليل في أحدث جلسة تصوير

لقاء خاص.. مونيا تكشف كواليس عائلة الحاجة متولي ومصير قصة الحب الوحيدة

بشرى سارة لمرضى الصدر| هيئة الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية

فيديو

فاحشة من الكبائر.. بسمة وهبة تنفعل على الهواء: إزاي بنروج لفكرة المساكنة

مفيش مراوح والامتحان صعب.. ماذا حدث مع طلاب الثانوية العامة اليوم؟ |شاهد

خان العيش والملح|تفاصيل مؤلمة في تخلص مصري من 3 أشخاص بقطر..شاهد

فيديو يثير الجدل للملكة رانيا مع طفلة في حفل خيري.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ