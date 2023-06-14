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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عدوان إسرائيلي.. تفاصيل جديدة بشأن انفجارات دمشق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن التليفزيون السوري فجر اليوم الأربعاء أن الطيران الإسرائيلي استهدف مناطق بريف دمشق.

ورجح مصدر عسكري سوري أن القصف الإسرائيلي استهدف موقعًا عسكريًا في محيط منطقة الكسوة بريف دمشق.

 وكانت وكالة الأنباء السورية “سانا” أفادت في نبأ عاجل لها، بسماع دوي انفجارات في محيط العاصمة دمشق وجار التحقق من طبيعتها.

وقالت الوكالة السورية، إن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء محيط دمشق، لكن لم تذكر أي تفاصيل أخرى.

وعادة ما تتصدى الدفاعات الجوية السورية، لصواريخ إسرائيلية أصبح يتم إطلاقها في الآونة الأخيرة لاستهداف أسلحة أو مواقع لحزب الله.

العاصمة دمشق قصف إسرائيلي دمشق

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