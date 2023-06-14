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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع اقتراب إعصار بيبارجوي.. باكستان تعلن حالة التأهب القصوى

إعصار بيبارجوي
إعصار بيبارجوي

أعلنت باكستان، حالة التأهب القصوى مع اقتراب إعصار بيبارجوي من إقليم السند الساحلي، جنوب باكستان.

وبدأت البلاد، الإثنين، عملية إجلاء أكثر من 90 ألف شخص من سكان المناطق الساحلية استعدادا للإعصار الذي يشق طريقة في بحر العرب تجاه باكستان.

ووفقا لمركز  التحذير من الأعاصير التابع لإدارة الأرصاد الجوية الباكستانية، فإن إعصار بيبارجوي أصبح يبعد عن مدينة كراتشي الساحلية مسافة 380 كيلومترا.

من جانبه قال رئيس سلطات إدارة الكوارث الوطنية في باكستان الجنرال إنعام حيدر مالك، الثلاثاء، إنه تم إعلان حالة التأهب القصوى وأنه سيتم نقل حوالي 100 ألف شخص إلى أماكن أكثر أمنا، بحلول مساء اليوم الأربعاء، في محاولة لضمان سلامة المواطنين الذين يعيشون في المناطق الساحلية قبل أن يبلغ الإعصار ذروته.

ويتوقع المراقبون أن يصل الإعصار يوم 15 يونيو إلى المناطق اليابسة بين كراتشي الباكستانية ومنطقة جوجارات الهندية.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة التغير المناخي شيري رحمن، إن الإعصار يتجه إلى إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد، وفقا لقناة "جيو نيوز" الباكستانية.

وتقول السلطات إنها تتوقع عواصف رعدية ورياح محملة بالغبار مع أمطار شديدة وغزيرة في أغلب مناطق إقليم السند، كما ستبلغ سرعة الرياح بين 100 إلى 140 كيلومترا في الساعة في تلك المناطق.

وفي وقت سابق، لقي 27 شخصًا مصرعهم، بسبب سقوط أمطار غزيرة و رياح عاتية شمال غرب باكستان، وكان بين القتلي ثمانية أطفال.

وقال المتحدث باسم سلطة إدارة الكوارث الباكستانية تيمور علي خان، إن "12 شخصًا على الأقل دفِنوا أحياء بعد انهيار أسقف وجدران منازلهم".

وضربت العواصف أربع مقاطعات في إقليم خيبر، وقتل 15 شخصًا في منطقة بانو، بينهم خمسة أشقاء تتراوح أعمارهم بين عامين و 11 عامًا.

باكستان إعصار بيبارجوي

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