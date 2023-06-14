إصابة جندي سوري بجروح خطيرة جراء العدوان الإسرائيلي على دمشق

أصيب جندي سوري بجروح خطيرة، جراء عدوان جوي إسرائيلي باتجاه الجولان السوري، فجر اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه: "في حوالي الساعة 01:05 من فجر اليوم نفذت القوات الإسرائيلية عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط جنوب غرب دمشق" مؤكدا: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى إصابة جندي بجروح خطيرة ووقوع خسائر مادية.

وفي وقت سابق، أعلن التليفزيون السوري فجر اليوم الأربعاء أن الطيران الإسرائيلي استهدف مناطق بريف دمشق.

ورجح مصدر عسكري سوري أن القصف الإسرائيلي استهدف موقعًا عسكريًا في محيط منطقة الكسوة بريف دمشق.