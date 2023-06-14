وسط إشادة به.. البيت الأبيض يلتزم الصمت بشأن خليفة أمين الناتو

التزم البيت الأبيض بالصمت بشأن خليفة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، وذلك خلال زيارته إلى الولايات المتحدة ولقائه بالرئيس الأمريكي جو بايدن.

وبحسب وكالة رويترز، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن بايدن "لم يتخذ أي قرار بعد" بشأن مسألة من سيخلف ستولتنبرج.

وأضافت أن "ستولتنبرج قام بعمل رائع خلال فترة عمله التي سيسجلها التاريخ... لقد صار حلف شمال الأطلسي متكاتفا بطريقة لم نشهدها منذ وقت طويل جدا".

وكان ستولتنبرج، رئيس الوزراء النرويجي السابق، أمينًا عامًا لحلف الناتو منذ عام 2014، وكان من المقرر أن تنتهي فترة ولايته في العام الماضي ولكن تم تمديدها لتوفير الاستقرار بعد الحرب الروسية على أوكرانيا في أوائل عام 2022.

ومن المقرر أن يختار قادة أعضاء الناتو خليفة عندما يجتمعون للقمة في فيلنيوس، ليتوانيا، في 11-12 يوليو.

ولم يتم اقتراح أي مرشح علنًا ويبدو أنه من غير المرجح أن تمتد فترة ستولتنبرج مرة أخرى.