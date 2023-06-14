الصين والحرب الروسية.. بايدن يكشف أكبر تحديات أمريكا الآن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن المنافسة مع الصين، والجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة التي يقوم بها هما أكبر التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة الآن.

وأوضح بايدن متحدثا في البيت الأبيض، أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية الأمريكية أن "الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة، والمنافسة مع الصين أكبر تحديين رئيسيين للولايات المتحدة".

وذكر بايدن أن "قائمة التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة تشمل أيضا تغير المناخ".

وأضاف: "بفضل العمل الذي قمت به، تمكنا من حشد العالم لمواجهة أكبر تحديات عصرنا ".

وأشار بايدن إلى أن التغير المناخي يشكل "تهديدا وجوديا للبشرية"، مشددا لضرورة "الاستعداد لوباء جديد في حال حدوثه".