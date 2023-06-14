بداية من الغد.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن حالة الطقس| فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء مستقرة في مصر بشكل كبير بداية من الغد،و اليوم شهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية كانت مختلفة الشدة من محافظة إلى أخرى، وكان هناك أتربة ورمال وصلت لحد العاصفة في بعض المحافظات من وسط الصعيد، وأمطار متفاوتة الشدة في بعض محافظات الجمهورية مع ارتفاع درجات الحرارة.



وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "etc"، أن استقرار في الأحوال الجوية بداية من الغد، خاصة أن الكتل الجوية الشمالية القادمة من البحر المتوسط ستؤثر على حالة الطقس، إذ سيؤدي لانخفاض درجات الحرارة والعودة لدرجات الحرارة الطبيعية، لافتة إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة 36 مئوية، ومن المتوقع أن تكون 34 درجة مئوية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية: أن الأجواء ستكون حارة في فترة النهار، ومعتدلة في فترات الليل، إضافة إلى اعتدال في الرياح ولن يكون هناك رياح مثيرة للأتربة والرمال، سيكون هناك أتربة ورمال على محافظات جنوب الصعيد، ولكن لن تؤثر على الرؤية.

وأردفت: المناطق الشمالية الأجواء مستقرة، وسيكون هناك تكون للشبورة المائية في الصباح الباكر، ولكنها لن تؤثر على حركة المرور.