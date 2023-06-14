طعام موجود في مطبخك يسبب كوارث صحية.. تعرف عليه

يعتاد الكثير من الأشخاص استهلاك الملح يوميا فى استخدامات عديدة، وأصبحت إضافة الملح على الطعام من الأمور المعتادة لدى الكثيرين، ولا يمكنهم الاستغناء عنه، لأنه يعطي الأكل مذاقا شهيا، وهو أمر طبيعي إذا كان يتناول الشخص الكمية المسموحة منه يوميا، أما في حال الإكثار في تناول الملح يؤدي إلى أضرار كارثية .

مخاطر الإفراط في تناول الملح



أظهرت العديد من الدراسات أن تناول الكثير من الملح يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب، يتسبب الملح في احتباس الماء بالجسم ، مما يؤثر على صحة الدماغ ويضعف الوظائف الادراكية عند كبار السن، وذكر موقع "Food today".





وأهم الأضرار الناتجة عن استهلاك ملح الطعام: