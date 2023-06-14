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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طعام موجود في مطبخك يسبب كوارث صحية.. تعرف عليه

صدى البلد

يعتاد الكثير من الأشخاص استهلاك الملح يوميا فى استخدامات عديدة، وأصبحت إضافة الملح على الطعام من الأمور المعتادة لدى الكثيرين، ولا يمكنهم الاستغناء عنه، لأنه يعطي الأكل مذاقا شهيا، وهو أمر طبيعي إذا كان يتناول الشخص الكمية المسموحة منه يوميا، أما في حال الإكثار في تناول الملح يؤدي إلى أضرار كارثية .

 

مخاطر الإفراط في تناول الملح


أظهرت العديد من الدراسات أن تناول الكثير من الملح يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب، يتسبب الملح في احتباس الماء بالجسم ، مما يؤثر على صحة الدماغ ويضعف الوظائف الادراكية عند كبار السن، وذكر موقع "Food today".

 

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وأهم الأضرار الناتجة عن استهلاك ملح الطعام:

 

  • تناول الكميات الكبيرة من الملح تؤدي إلى الإصابة بسرطانات المعدة، ويؤثر على عملية الجهاز الهضمي بسبب تناول الصوديوم بكثرة.
  • الإفراط في تناول الملح يؤثر سلباً في جهاز المناعة والجهاز الهضمي، فضلاً عن أنه يرفع خطر الإصابة بالسمنة.
  • تناول الكثير من الملح يمكن أن يسبب الصداع الذي يمكن أن يتحول إلى صداع نصفي
    الافراط فى تناول الملح يسبب ضعف فى الجسم والتعرض للجفاف .
  • زيادة تناول الملح يؤدي الى ارتفاع ضغط الدم، فهو أيضًا مرتبط بزيادة احتمال الإصابة بأمراض القلب والشرايين.
  • قد يؤدي إلى تضخم وزيادة في حجم القلب وتشكيل عبء كبير جدًا عليه، ممّا يجعل القلب ضعيف وأكثر عرضة للتعب وللجلطات والسكتات المفاجئة
  • زيادة الصوديوم في الجسم قد تؤثر على توازن المعادن وخاصة الكالسيوم ومنع امتصاصه في الجسم والاستفادة منه.
  • الإفراط فى تناول الملح يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم و قد يؤدي إلى تلف الشرايين المؤدية إلى الدماغ ببداية يحدث انخفاض طفيف فى كمية الدم إلى الدماغ وقد يؤدى هذا إلى حدوث خرف.
الملح تناول الملح ارتفاع ضغط الدم امراض القلب السكتة الدماغية ملح الطعام

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