الاقتصاد البريطاني ينمو بشكل ضعيف في أبريل

نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.2% في أبريل، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين، وفق ما ذكرت صحف ووسائل إعلام بريطانية وأمريكية، كبي بي سي والجارديان وسي إن إن.

قال مكتب الاحصاءات الوطني البريطاني، أن النمو كان مدفوعا بشكل رئيسي بقطاع الخدمات، الذي توسع بنسبة 0.3%، حيث انخفض انتاج الانتاج بنسبة 0.3٪ وانخفض قطاع البناء بنسبة 0.6٪.

ويأتي ذلك بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3٪ في مارس ونمو بنسبة 0.1٪ للربع الأول ككل.

توقع كل من صندوق النقد الدولي وبنك إنجلترا أن يتجنب الاقتصاد البريطاني الركود.

قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت: ”إننا نعمل على تنمية الاقتصاد، حيث قال صندوق النقد الدولي إنه اعتبارًا من عام 2025 سننمو بوتيرة أسرع من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

أضاف ″لكن النمو المرتفع يحتاج إلى تضخم منخفض، لذلك يجب أن نلتزم بخطتنا بلا هوادة لخفض معدل التضخم إلى النصف هذا العام لحماية ميزانيات الأسر”.

قالت روث جريجوري، نائبة كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في شركة أبحاث كابيتال إيكونوميكس :"إن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لم يكن جيدًا"، مشيرة إلى أن العائق هو في ارتفاع أسعار الفائدة، وتوقع حدوث ركود في النصف الثاني من العام.