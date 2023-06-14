محمد رحيم يسافر إلى فرنسا ليتسلم درع الإبداع الماسي بعد حل أزمة التأشيرة

سافر الملحن محمد رحيم إلى فرنسا بعد حل أزمة التأشيرة الخاصة به وذلك لحضور حفل جمعية المؤلفين والملحنين الدولية لتسلم درع الإبداع الماسى.

وياتى سفر محمد رحيم بعد حل أزمة التأشيرة الخاصة بعد حيث أعلن أنه واجه أزمة بسببها ولم يستطع السفر ولكن خلال الأيام الماضية تم حل الأزمة وسافر إلى فرنسا.

محمد رحيم

وأعلن الملحن محمد رحيم عن تعثر سفره إلى فرنسا واستلام درع الإبداع الماسي من جمعية المؤلفين والملحنين الدولية الـ Sacem، بسبب تأخر التأشيرة، قائلا: نجاح عالمي يضيع على مصر بسبب تأشيره السفر.

وكتب رحيم على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إحساس بالظلم والقهر ملوش وصف ولا تشبيه لما تقعد تشتغل 25 سنة تبذل فيهم أكبر مجهود علشان تثبت نفسك وتحاول يكون ليك مكان وبعد ماربنا سبحانه وتعالى يكرمك وتنجح وتشتغل مع أكبر نجوم عمرو دياب ومحمد فؤاد وحميد الشاعري في نفس الشهر وأنت عندك 19 سنة تدخل في محنة وتحدي أكبر منه بكتير اسمه الحفاظ على النجاح ومن ساعتها تبدأ رحله أكثر جديه ومجهود بتشتغل قي اليوم 20 ساعه ومع كثره الطلب على أعمالك.

وتابع: وعلى قد طموحك لما بتشوف أعمالك بتنجح وبتسمعها في الشوراع والعربيات بتدب فيك طاقه جديدة كل يوم وتبدأ تفكر وتدور وتشتغل وتروح مشاوير وتقابل ناس وترجع الصبح علشان كان عندك غنوة في الاستوديو فرحان بيها وخايف عليها مره مع مطرب نجم كبير نفسك تضيفله علامه مضيئة فمسيرته ومره تانية مع مطرب لسه بيبدأ وخايف من رهبه الاستوديو ولازم تعامله نفسيا زي أخوك الصغير او أبنك لأنه موهوب بس لسه معندوش خبره.

وأضاف رحيم: “بعد كده تدخل في دوامة التوزيع الموسيقى ومشاكلها ووجهات النظر المتعددة اللى فيها اللى حرفيا ممكن توقع العمل بتاعك على الأرض وممكن ترفعه سابع سما ولازم وانت بتنناقش في أي موضوع فني تاخد بالك ان الموزع ده اسمه فلان الفلاني اللى ممكن يكون بيشتغل الشغلانة دي وانت لسه عيل بشورت فتخللى بالك من كلامك ودور بقى على الآلية اللى تتكلم بيها معاه علشان لو عندك وجهه نظر في شغلك توصلهاله بطريقه يقبلها ويتفهمها”.

واستطرد قائلا: “ده غير الشعراء اللى كل واحد فيهم دماغ ومدرسة وطريقه تفكير وبتحلم في كل عمل انكوا تقدموا أحلى عمل مع بعض واتعب بقى في انك تاخد أحسن نتيجة في حدود اللى يقدر يديهولك لأن فيه اللى شاطر في كتابة مواضيع بس مش بيعرف يكتب على ألحان وفيه اللى بيكتب على ألحان بس النص سياقه بيطلع ضعيف وفيه اللى شاطر في الأتنين بس مفيش بينكم كيميا وفي اللي بينكم كيميا بس معندوش مسؤولية وفيه اللى زعلان منك علشان اشتغلت مع شاعر تاني أكتر منه آخر شهرين وفيه الجدع الصاحب والمحترم بس محتاج يتمرن كتير وفي كل الحالات لازم تنتج ولازم تشتغل ولازم تحافظ على مستواك وتقدم أفضل ما يمكن لحد ما الغنوه تروح لصاحب نصيبها”.

وأضاف: وتدخل في مرحله الشركات والتنازلات وياترى هتتنازل عن حقوق عيالك ازاي وكام سنه ومقابل قد أيه وبعد كل ده ييجي المطرب يقرر مينزلش غنوتك ويحطها في الدرج او يسقعها حرفيا لمدد والله بتوصل ل 10 سنين بتعيش ضغط نفسي وعصبي وتحميل زائد عن الحد لكن أجمل حاجه بتحصل بجد في كل ده هي لما غنوتك بتنزل تنجح وتلاقي أحساسك وصل للناس ولجنسيات تانية وشعوب مختلفه عرب وأجانب ومع السنين تلاقي جواك طاقه أكبر وحب وشغف ييزيد كل يوم فتدخل في مساحات أكبر وتخوض تحديات جديده وتبدأ نفس الرحله من الأول ومطلوب منك طول الوقت تبقى دايما بتطور من نفسك وبتذاكر وتشتري أجهزة وتتعلم برامج وبتعرف كل يوم معلومة جديدة تيجي على صحتك مش مهم تيجي على راحتك مش مهم.

وتابع: “وبمرور السنين تلاقي نفسك بعد مجهود شاق ومضني ربنا وفقك ومشيت مشوار كبير وحققت مسيرة طويله وبقيت من الناس اللى المفروض عندهم تاريخ وأسم مهم في مصر والوطن العربي واعمالك بقت بتحتل منطقه خاصه جدا في قلوب الناس وتلاقي الجمهور بيحس بيك وبإعمالك وبيقدر يميز شغلك ويضعه في مكانه متميزه وطبعا هو ده حرفيا أكبر ثواب وهديه بتحصل للفنان”.

لأنه في ماعدا ذلك احنا معندناش ثقافه تقدير واحترام المبدع ولا الفنان وللأسف بتلاقي كل الناس اللى انت حرفيا قدمتهم في بداياتهم أو على الأقل عملتلهم الاغنيه اللى حولت مسار حياتهم الفنيه والتاريخيه الاعلام مسلط عليهم الضوء ومتواجدين في كل المناسبات وانت للأسف مبتلاقيش حد يفكر يقرب من تجربتك ولما يشوف عمل ناجح يسلط الضوء على صناع العمل اللى دايما هما قاسم مشترك في اغلب نجاحات الربع قرن الاخير واللى انا بتشرف اني اكون واحد منهم.

وأضاف: “لكن علشان ربنا سبحانه وتعالى عادل وهو ادرى بتعبك ومجهودك فتحس انه هو اللى عمره مابينساك وبيخليك تشوف شواهد بعينك بجد بتفرحك وبتحسسك بقيمتك الحقيقيه وتقدير مابعده تقدير وكفايه انك تلاقي أعمالك ناجحه في كل دول العالم وتلاقي الأجانب مش بس بيترجموا أعمالك بلغتهم لأ ده كمان بيغنوها بالعربي وساعتها بتحس بالفخر انك نجحت توصل لغه بلدك للعالم وتشوف أكبر مؤسسات وشركات عالميه بتتكلم عنك زي apple USA و Roland و sacem باريس اللى تكتب اسمك في الكتالوج واللى تخصصلك صفحه بأعمالك وتقول عليك كيميائي الموسيقى العربيه(apple) وتلاقي أكبر جمعيه مؤلفين وملحنين في العالم sacem باريس تبعتلك انت الوحيد دعوه للتكريم انت وأسماء معدودة من كوكب الأرض علشان تيجي تاخد شهاده الاحتراف الدولية الذهبية”.



وتابع: مفيش مذيع يستضيفك يقولك احكيلنا ازاي حققت العالميه ورفعت اسم بلدك وانت قاعد في مصر ووصلت فنك لكل دول العالم وازاي أعمالك اترجمت لأكثر من 30 لغه ويقرب من تجربتك اللى تخطت ال 2000عمل بأصوات معظم نجوم مصر و الوطن العربي واللى تخللها كمان صناعه نجوم أكثر من 25 اسم وتبقى انت اكتر ملحن اهتميت بملف صناعه النجوم الجداد وكلهم الحمد لله بقوا النهارده أكبر اسماء في الوطن العربي بالإضافة للنجوم الكبار.

بخلاف أعمالك في الدراما والسينما والمسرح والأغاني الوطنية والدينية والاجتماعية والعاطفية مع تجاهل تام ومتعمد من الاعلام وحرمان من المشاركة في الأحداث الهامه والعامة والمناسبات القومية حتى ولو بدون أجر هيبقى على قلبي زي العسل الصدمة الكبيرة بقى اللى انا بعيشها النها رده ان كلمتني جمعيه ال Sacem.f