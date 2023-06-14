عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رحيم يسافر إلى فرنسا ليتسلم درع الإبداع الماسي بعد حل أزمة التأشيرة

محمد رحيم
محمد رحيم

سافر الملحن محمد رحيم إلى فرنسا بعد حل أزمة التأشيرة الخاصة به وذلك لحضور حفل جمعية المؤلفين والملحنين الدولية لتسلم درع الإبداع الماسى. 

وياتى سفر محمد رحيم بعد حل أزمة التأشيرة الخاصة بعد حيث أعلن أنه واجه أزمة بسببها ولم يستطع السفر ولكن خلال الأيام الماضية تم حل الأزمة وسافر إلى فرنسا.  

محمد رحيم

وأعلن الملحن محمد رحيم عن تعثر سفره إلى فرنسا واستلام درع الإبداع الماسي من جمعية المؤلفين والملحنين الدولية الـ  Sacem، بسبب تأخر التأشيرة، قائلا: نجاح عالمي يضيع على مصر بسبب تأشيره السفر.

وكتب رحيم على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إحساس بالظلم والقهر ملوش وصف ولا تشبيه لما تقعد تشتغل 25 سنة تبذل فيهم أكبر مجهود علشان تثبت نفسك وتحاول يكون ليك مكان وبعد ماربنا سبحانه وتعالى يكرمك وتنجح وتشتغل مع أكبر نجوم عمرو دياب ومحمد فؤاد وحميد الشاعري في نفس الشهر وأنت عندك 19 سنة تدخل في محنة وتحدي أكبر منه بكتير اسمه الحفاظ على النجاح ومن ساعتها تبدأ رحله أكثر جديه ومجهود بتشتغل قي اليوم 20 ساعه ومع كثره الطلب على أعمالك.

وتابع:  وعلى قد طموحك لما بتشوف أعمالك بتنجح وبتسمعها في الشوراع والعربيات بتدب فيك طاقه جديدة كل يوم وتبدأ تفكر وتدور وتشتغل وتروح مشاوير وتقابل ناس وترجع الصبح علشان كان عندك غنوة في الاستوديو فرحان بيها وخايف عليها مره مع مطرب نجم كبير نفسك تضيفله علامه مضيئة فمسيرته ومره تانية مع مطرب لسه بيبدأ وخايف من رهبه الاستوديو ولازم تعامله نفسيا زي أخوك الصغير او أبنك لأنه موهوب بس لسه معندوش خبره.

وأضاف رحيم: “بعد كده تدخل في دوامة التوزيع الموسيقى ومشاكلها ووجهات النظر المتعددة اللى فيها اللى حرفيا ممكن توقع العمل بتاعك على الأرض وممكن ترفعه سابع سما ولازم وانت بتنناقش في أي موضوع فني تاخد بالك ان الموزع ده اسمه فلان الفلاني اللى ممكن يكون بيشتغل الشغلانة دي وانت لسه عيل بشورت فتخللى بالك من كلامك ودور بقى على الآلية اللى تتكلم بيها معاه علشان لو عندك وجهه نظر في شغلك توصلهاله بطريقه يقبلها ويتفهمها”.

محمد رياض يكشف تفاصيل حياته الشخصية والمهنية فى ضيافة صدى البلد

بدعى عليهم.. ومبحبش لبس أحمد سعد| تعليق صادم من غادة إبراهيم

شاهد.. رقصة خيرى رمضان وزوجته في حفل زفاف ابنه

ابنة تامر أمين تخطف الأنظار في حفل زفاف نجل خيري رمضان

واستطرد قائلا: “ده غير الشعراء اللى كل واحد فيهم دماغ ومدرسة وطريقه تفكير وبتحلم في كل عمل انكوا تقدموا أحلى عمل مع بعض واتعب بقى في انك تاخد أحسن نتيجة في حدود اللى يقدر يديهولك لأن فيه اللى شاطر في كتابة مواضيع بس مش بيعرف يكتب على ألحان وفيه اللى بيكتب على ألحان بس النص سياقه بيطلع ضعيف وفيه اللى شاطر في الأتنين بس مفيش بينكم كيميا وفي اللي بينكم كيميا بس معندوش مسؤولية وفيه اللى زعلان منك علشان اشتغلت مع شاعر تاني أكتر منه آخر شهرين وفيه الجدع الصاحب والمحترم بس محتاج يتمرن كتير وفي كل الحالات لازم تنتج ولازم تشتغل ولازم تحافظ على مستواك وتقدم أفضل ما يمكن لحد ما الغنوه تروح لصاحب نصيبها”.

وأضاف: وتدخل في مرحله الشركات والتنازلات وياترى هتتنازل عن حقوق عيالك ازاي وكام سنه ومقابل قد أيه وبعد كل ده ييجي المطرب يقرر مينزلش غنوتك ويحطها في الدرج او يسقعها حرفيا لمدد والله بتوصل ل 10 سنين بتعيش ضغط نفسي وعصبي وتحميل زائد عن الحد لكن أجمل حاجه بتحصل بجد في كل ده هي لما غنوتك بتنزل تنجح وتلاقي أحساسك وصل للناس ولجنسيات تانية وشعوب مختلفه عرب وأجانب ومع السنين تلاقي جواك طاقه أكبر وحب وشغف ييزيد كل يوم فتدخل في مساحات أكبر وتخوض تحديات جديده وتبدأ نفس الرحله من الأول ومطلوب منك طول الوقت تبقى دايما بتطور من نفسك وبتذاكر وتشتري أجهزة وتتعلم برامج وبتعرف كل يوم معلومة جديدة تيجي على صحتك مش مهم تيجي على راحتك مش مهم.

وتابع:  “وبمرور السنين تلاقي نفسك بعد مجهود شاق ومضني ربنا وفقك ومشيت مشوار كبير وحققت مسيرة طويله وبقيت من الناس اللى المفروض عندهم تاريخ وأسم مهم في مصر والوطن العربي واعمالك بقت بتحتل منطقه خاصه جدا في قلوب الناس وتلاقي الجمهور بيحس بيك وبإعمالك وبيقدر يميز شغلك ويضعه في مكانه متميزه وطبعا هو ده حرفيا أكبر ثواب وهديه بتحصل للفنان”.

لأنه في ماعدا ذلك احنا معندناش ثقافه تقدير واحترام المبدع ولا الفنان وللأسف بتلاقي كل الناس اللى انت حرفيا قدمتهم في بداياتهم أو على الأقل عملتلهم الاغنيه اللى حولت مسار حياتهم الفنيه والتاريخيه الاعلام مسلط عليهم الضوء ومتواجدين في كل المناسبات وانت للأسف مبتلاقيش حد يفكر يقرب من تجربتك ولما يشوف عمل ناجح يسلط الضوء على صناع العمل اللى دايما هما قاسم مشترك في اغلب نجاحات الربع قرن الاخير واللى انا بتشرف اني اكون واحد منهم.

وأضاف:  “لكن علشان ربنا سبحانه وتعالى عادل وهو ادرى بتعبك ومجهودك فتحس انه هو اللى عمره مابينساك وبيخليك تشوف شواهد بعينك بجد بتفرحك وبتحسسك بقيمتك الحقيقيه وتقدير مابعده تقدير وكفايه انك تلاقي أعمالك ناجحه في كل دول العالم وتلاقي الأجانب مش بس بيترجموا أعمالك بلغتهم لأ ده كمان بيغنوها بالعربي وساعتها بتحس بالفخر انك نجحت توصل لغه بلدك للعالم وتشوف أكبر مؤسسات وشركات عالميه بتتكلم عنك زي apple USA و Roland و sacem باريس اللى تكتب اسمك في الكتالوج واللى تخصصلك صفحه بأعمالك وتقول عليك كيميائي الموسيقى العربيه(apple) وتلاقي أكبر جمعيه مؤلفين وملحنين في العالم sacem باريس تبعتلك انت الوحيد دعوه للتكريم انت وأسماء معدودة من كوكب الأرض علشان تيجي تاخد شهاده الاحتراف الدولية الذهبية”.


وتابع: مفيش مذيع يستضيفك يقولك احكيلنا ازاي حققت العالميه ورفعت اسم بلدك وانت قاعد في مصر ووصلت فنك لكل دول العالم وازاي أعمالك اترجمت لأكثر من 30 لغه ويقرب من تجربتك اللى تخطت ال 2000عمل بأصوات معظم نجوم مصر و الوطن العربي واللى تخللها كمان صناعه نجوم أكثر من 25 اسم وتبقى انت اكتر ملحن اهتميت بملف صناعه النجوم الجداد وكلهم الحمد لله بقوا النهارده أكبر اسماء في الوطن العربي بالإضافة للنجوم الكبار.

بخلاف  أعمالك في الدراما والسينما والمسرح والأغاني الوطنية والدينية والاجتماعية والعاطفية مع تجاهل تام ومتعمد من الاعلام وحرمان من المشاركة في الأحداث الهامه والعامة والمناسبات القومية حتى ولو بدون أجر هيبقى على قلبي زي العسل الصدمة الكبيرة بقى اللى انا بعيشها النها رده ان كلمتني جمعيه ال Sacem.f

الملحن محمد رحيم محمد رحيم أغانى محمد رحيم أعمال محمد رحيم أخبار محمد رحيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تنفيذ حكم الإعدام.. أين وصل جثمان محمد عادل قاتل نيرة أشرف؟

سيدة الفستان الأزرق: جوزي هددني بالطلاق علشان رقصت ومكنتش أعرف إني بتصور

900 جنيه.. زلزال جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

من حضر تنفيذ حكم الإعدام في محمد عادل قاتل نيرة أشرف؟

تنفيذ حكم الإعدام في قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف

الابنة الوحيدة لأسرتها.. «عبير» تركت هاتفها وحذاءها وألقت بنفسها في بحر شبين|شاهد

كانت إمبارح.. أسرة قاتل نيرة أشرف تكشف تفاصيل آخر زيارة له

الأهلي vs اتحاد العاصمة.. موعد وملعب مباراة كأس السوبر الإفريقي

موضوعات متعلقة

بدعى عليهم.. ومبحبش لبس أحمد سعد| تعليق صادم من غادة إبراهيم

الفنان أحمد هاني يجري عملية جراحية ثانية في قدمه اليمنى

سيد رجب الأخير ورمضان نمبر وأن.. تعرف على إجمالى إيرادات الأفلام

عرض مسرحية اشتغالة لـ أبو الليف فى عيد الأضحى بالإسكندرية

غادة عادل الأخيرة بـ 172 جنيها.. إيرادات ضعيفة للأفلام أمس الثلاثاء

تامر حسنى يحيي حفلا في تونس.. غدا

راغب علامة يروج لأغنيته الجديدة في كتير حلوين

أول تعليق من ليلى طاهر بعد شائعة وفاتها

ترشيحاتنا

البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة بشأن الترخيص لشركات الصرافة

اليونان تعلن عن مصرع 17 شخصا في غرق قارب للمهاجرين

مفيش حاجة كتير على البلد.. السيسي: بدأنا حياة كريمة ب200 مليون وهنوصل لتريليون

أسعار الذهب بمصر تنخفض لأدنى مستوى لها في شهر| والسبب

السيسي: حرصنا على وجود رصيد من السلع لمدة لا تقل عن 6 أشهر

روسيا الخطر الأكبر.. ألمانيا تعلن الوثيقة الاستراتيجية لأمنها القومي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح للتغلب على الحرارة العالية في الصيف

هل حسم النادي الأهلي مسابقة الدوري.. وماذا قال قمصان عن كولر؟

اختبر قوة بصرك.. هل رأيت الخطأ الإملائي في الصورة

سيدة الفستان الأزرق: جوزي هددني بالطلاق علشان رقصت ومكنتش أعرف إني بتصور

فيديو

توقعات بهبوط الدولار ومفاجأة في أسعار الذهب| ماذا يحدث؟

بدعى عليهم.. ومبحبش لبس أحمد سعد| تعليق صادم من غادة إبراهيم

كرّموه بطريقتهم| ماذا فعل طلاب آداب كفرالشيخ مع د. أيمن الحلفاوي؟.. فيديوجراف

فاحشة من الكبائر.. بسمة وهبة تنفعل على الهواء: إزاي بنروج لفكرة المساكنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ