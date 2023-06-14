عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مكونات طبيعية تخلصك من حب الشباب في ليلة واحدة

طرق بسيطة للتخلص
طرق بسيطة للتخلص من حب الشباب والبثور  

يعاني الكثير من الأشخاص من ظهور حب الشباب فجأة، خصوصا مع المناسبات المهمة التي نحتاج أن نظهر فيها بمظهر جيد. 

وغالبًا ما يتعلق ظهور حب الشباب بأسباب هرمونية أو بسبب تعرض البشرة لتلوث، وفي كل الحالات تختفي البثور بعد أسبوع تقريبًا، وغالبًا ما تترك أثرًا وندبة على الوجه، إذا ما تعالجت بشكل صحيح. 

ووفقا لموقع quora، هناك عدة خطوات للتعامل والتخلص من حب الشباب والبثور.

 


طرق بسيطة للتخلص من حب الشباب والبثور

ينصح الأطباء المتخصصون بزيت شجرة الشاي، حيث إن له مفعولا كبيرا لعلاج مشاكل البشرة، ولكن يجب استخدامه على البشرة بحذر شديد. 

وتساعد الضمادة الموجودة في زيت شجرة الشاي على امتصاص القيح والزيت من المكان الملتهب، كما أنه يخلق بيئة حمضية لمنع نمو البكتيريا.

 

نصائح للتغلب على الحرارة العالية في الصيف

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القرفة على الريق؟.. فوائد غير متوقعة


قم بغسل وجهك بيدين نظيفتين وبماء معتدل عدة مرات، للتأكد من أن من تنظيف سطح البشرة، ثم لف مكعب ثلج في قطعة قماش نظيفة، وضعه على وجهك لمدة 5 دقائق، ثم اترك البشرة تهدأ 5 دقائق، ثم ضع الثلج بضع دقائق واترك البشرة لتبرد مرة أخرى. 

كرر هذه العملية 3 مرات، وبعدها يفضل عدم لمس البثور وتغطيتها بلاصق طبي أو دواء موضعي، وستلاحظ تقلص حجم البثور وهدوء لونها الأحمر.

ضع قطعة صغيرة من معجون الأسنان على مكان البثور لمدة 30 دقيقة مفعولها سريع جداً، لعلاج توهج البشرة وقتل البكتيريا في مسام البشرة، بسبب احتوائها على حمض الساليسيليك.

يعتبر جل الصبار علاجا فعالا لحب الشباب، حيث يتميز جل الصبار بمجموعة من الخصائص المطهرة المضادة لالتهاب والبكتيريا والأكسدة.

مرر جل الصبار الطازج على بشرتك المصابة بعد غسلها وتنظيفها واتركيه طول ساعات الليل.

يفضل استخدام مضاد حيوي موضعي للبشرة قبل النوم، ومضاد حيوي للتناول عبر الفم، للتخلص من البكتيريا وتهيج البشرة.

حب الشباب البثور أسباب هرمونية البشرة شجرة الشاي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تنفيذ حكم الإعدام.. أين وصل جثمان محمد عادل قاتل نيرة أشرف؟

سيدة الفستان الأزرق: جوزي هددني بالطلاق علشان رقصت ومكنتش أعرف إني بتصور

900 جنيه.. زلزال جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

من حضر تنفيذ حكم الإعدام في محمد عادل قاتل نيرة أشرف؟

تنفيذ حكم الإعدام في قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف

الابنة الوحيدة لأسرتها.. «عبير» تركت هاتفها وحذاءها وألقت بنفسها في بحر شبين|شاهد

كانت إمبارح.. أسرة قاتل نيرة أشرف تكشف تفاصيل آخر زيارة له

الأهلي vs اتحاد العاصمة.. موعد وملعب مباراة كأس السوبر الإفريقي

موضوعات متعلقة

نصائح للتغلب على الحرارة العالية في الصيف

تشعر بالإرهاق والتعب.. احذر نقص هذا الفيتامين

طعام موجود في مطبخك يسبب كوارث صحية.. تعرف عليه

بعد فيديو أخت العريس.. 6 قواعد ذهبية للتعامل مع أهل الزوج

الجو حر .. هؤلاء الاكثر عرضة للإصابة بضربات الشمس

المطبخ الفرنسي .. أكلة خفيفة ومفيدة للطلاب اثناء المذاكرة

تحذير لطلاب الثانوية العامة .. تصرف لو فلعته يشتت ذهنك ويضعف ذاكرتك

بعد تصريحات سلمي أبوضيف.. كيف يصبح الأخ سندا لأخته؟ 10 خطوات فعالة

ترشيحاتنا

العاصمة الإدارية تبحث مع مسئولي الفطيم إقامة مشروعات تسوق.. تفاصيل

البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة بشأن الترخيص لشركات الصرافة

اليونان: مصرع 17 شخصا في غرق قارب للمهاجرين

مفيش حاجة كتير على البلد.. السيسي: بدأنا حياة كريمة ب200 مليون وهنوصل لتريليون

أسعار الذهب بمصر تنخفض لأدنى مستوى لها في شهر| والسبب

السيسي: حرصنا على وجود رصيد من السلع لمدة لا تقل عن 6 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح للتغلب على الحرارة العالية في الصيف

هل حسم النادي الأهلي مسابقة الدوري.. وماذا قال قمصان عن كولر؟

اختبر قوة بصرك.. هل رأيت الخطأ الإملائي في الصورة

سيدة الفستان الأزرق: جوزي هددني بالطلاق علشان رقصت ومكنتش أعرف إني بتصور

فيديو

توقعات بهبوط الدولار ومفاجأة في أسعار الذهب| ماذا يحدث؟

بدعى عليهم.. ومبحبش لبس أحمد سعد| تعليق صادم من غادة إبراهيم

كرّموه بطريقتهم| ماذا فعل طلاب آداب كفرالشيخ مع د. أيمن الحلفاوي؟.. فيديوجراف

فاحشة من الكبائر.. بسمة وهبة تنفعل على الهواء: إزاي بنروج لفكرة المساكنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ