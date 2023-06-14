مكونات طبيعية تخلصك من حب الشباب في ليلة واحدة

يعاني الكثير من الأشخاص من ظهور حب الشباب فجأة، خصوصا مع المناسبات المهمة التي نحتاج أن نظهر فيها بمظهر جيد.

وغالبًا ما يتعلق ظهور حب الشباب بأسباب هرمونية أو بسبب تعرض البشرة لتلوث، وفي كل الحالات تختفي البثور بعد أسبوع تقريبًا، وغالبًا ما تترك أثرًا وندبة على الوجه، إذا ما تعالجت بشكل صحيح.

ووفقا لموقع quora، هناك عدة خطوات للتعامل والتخلص من حب الشباب والبثور.



طرق بسيطة للتخلص من حب الشباب والبثور

ينصح الأطباء المتخصصون بزيت شجرة الشاي، حيث إن له مفعولا كبيرا لعلاج مشاكل البشرة، ولكن يجب استخدامه على البشرة بحذر شديد.

وتساعد الضمادة الموجودة في زيت شجرة الشاي على امتصاص القيح والزيت من المكان الملتهب، كما أنه يخلق بيئة حمضية لمنع نمو البكتيريا.



قم بغسل وجهك بيدين نظيفتين وبماء معتدل عدة مرات، للتأكد من أن من تنظيف سطح البشرة، ثم لف مكعب ثلج في قطعة قماش نظيفة، وضعه على وجهك لمدة 5 دقائق، ثم اترك البشرة تهدأ 5 دقائق، ثم ضع الثلج بضع دقائق واترك البشرة لتبرد مرة أخرى.

كرر هذه العملية 3 مرات، وبعدها يفضل عدم لمس البثور وتغطيتها بلاصق طبي أو دواء موضعي، وستلاحظ تقلص حجم البثور وهدوء لونها الأحمر.

ضع قطعة صغيرة من معجون الأسنان على مكان البثور لمدة 30 دقيقة مفعولها سريع جداً، لعلاج توهج البشرة وقتل البكتيريا في مسام البشرة، بسبب احتوائها على حمض الساليسيليك.

يعتبر جل الصبار علاجا فعالا لحب الشباب، حيث يتميز جل الصبار بمجموعة من الخصائص المطهرة المضادة لالتهاب والبكتيريا والأكسدة.

مرر جل الصبار الطازج على بشرتك المصابة بعد غسلها وتنظيفها واتركيه طول ساعات الليل.

يفضل استخدام مضاد حيوي موضعي للبشرة قبل النوم، ومضاد حيوي للتناول عبر الفم، للتخلص من البكتيريا وتهيج البشرة.